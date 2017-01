Novanta minuti di caos a Vigna Clara

Fra le 16.30 e le 18 di oggi traffico impazzito in zona Vigna Clara a causa dell’improvvisa chiusura di via Giochi Istmici da parte dei Vigili Urbani per una grossa buca apertasi esattamente all’altezza del tratto già transennato dal 19 gennaio per smottamento del manto stradale.

Traffico impazzito e automobilisti innervositi dal fatto che, dovendosi recare verso Piazza Giochi Delfici, venivano invece indirizzati su via Orti della Farnesina in direzione Ponte Milvio da dove, girando per il tortuoso percorso per via dei Prati della Farnesina, potevano arrivare sulla piazza e da lì prendere via Cassia.

Inevitabile il caos con la zona rimasta interamente bloccata.

Poi, verso le 17.30, l’intervento di alcuni impiegati del Municipio XV (sì, impiegati!) che, pale alla mano, hanno colmato la buca con dell’asfalto a presa rapida, ha consentito la rimozione del blocco stradale ripristinando la normale viabilità.

Normale per modo di dire, perchè in via Giochi Istmici permane la strozzatura in attesa dell’intervento Acea. Pare infatti che l’avvallamento del manto stradale sarebbe la conseguenza di un lavoro fatto nel 2015 per conto dell’azienda e realizzato non proprio a regola d’arte.