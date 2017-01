Quando i transatlantici approdano in zona Cassia Antica

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di navi e di mare. Da venerdì 27 gennaio e fino a sabato 11 febbraio, alla galleria Artemare in via dell’Acqua Traversa 247 (zona Vigna Clara – Cassia Antica) si tiene una mostra dedicata alla storia dei Transatlantici con esposizione di dipinti, manifesti, stampe, libri e memorabilia dei giganti del mare del passato e del presente.

Si tratta di una collezione delle più importanti opere pittoriche realizzate negli ultimi cento anni da famosi artisti, che ritraggono dalle prime vere navi passeggeri italiane dal Titanic fino alle moderne Crown Princess, Carnival Destiny e Disney Magic e alle più note unità della Costa.

Una quadreria che consente ai visitatori di effettuare un lungo viaggio nel mondo delle crociere. Ma non solo quadri, in mostra anche una sere di manifesti a tema, oggetti da collezione e una vasta scelta di libri rari.

La mostra è visitabile tutti i giorni, eccetto festivi, con orario 10-13 e 16-20.