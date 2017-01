Stazione Vigna Clara, il TAR ha deciso: se ne riparla a ottobre 2017

A tre mesi esatti dall’udienza pubblica del 25 ottobre 2016, è stata pubblicata la sentenza “non definitiva” decisa nelle camere di consiglio tenutesi nei giorni 25 ottobre e 8 novembre 2016 con la quale la Terza Sezione del Tar di Roma si è espressa sul ricorso del 2002 e su quello del 2015.

Ambedue erano contro RFI-Rete Ferroviaria Italiana, Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e ambedue erano tesi, in sintesi, a bloccare la riattivazione delle linea Vigna Clara – Valle Aurelia che avrebbe dovuto prendere il via dallo scorso giugno.

La sentenza è “non definitiva”, questo è il primo dato che balza agli occhi, in quanto il giudizio di merito finale viene rinviato ad una prossima udienza pubblica fissata per il 25 ottobre 2017.

In sintesi, la Terza Sezione del Tar ho sostanzialmente bocciato il ricorso del 2002 ritenendolo in parte inammissibile “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo“, e in parte “irricevibile ed improcedibile“.

Anche quello del 2015 viene in parte respinto ad eccezione di quanto attiene a una serie di problemi tecnici per i quali i giudici amministrativi hanno deciso di conferire l’incarico di valutarli ad un “organismo verificatore”.

L’organismo verificatore

Si tratta di un collegio formato da tre professionisti con la qualifica di professori ordinari o associati che dovranno essere nominati dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” e scelti nell’ambito del corpo docente della stessa Facoltà.

Tale collegio dovrà redigere una relazione entro il prossimo 30 giugno e nei trenta giorni seguenti le parti in causa dovranno far conoscere le loro osservazioni sulla stessa.

Nei successivi trenta giorni, il collegio dovrà infine depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Solo dopo, dice la sentenza, “la causa sarà nuovamente trattata in udienza pubblica“, e cioè il 25 ottobre 2017.

L’oggetto della verifica

Sette e articolati sono i punti sottoposti al collegio che dovrà:

1. Ricostruire le vicende storiche che, a partire dalla realizzazione della galleria Cassia– Monte Mario, e fino ai giorni nostri, hanno interessato la costruzione e l’esercizio della tratta ferroviaria che transita all’interno della galleria;

2. Ricostruire gli eventi accaduti dopo il 1990 indicando tutte le autorizzazioni rintracciabili anche in relazione ai lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della galleria iniziati nel 2003;

3. Verificare lo stato di fatto attualmente esistente con particolare attenzione a quali elementi tecnici (rotaie, traverse, piattaforme..) riconducibili alla linea ferroviaria che funzionò per pochi giorni in occasione dei mondiali del ’90 siano ancora presenti in loco e verificando altresì se attualmente la tratta ferroviaria sia dotata delle più idonee tecnologie antivibrazione e di contenimento della dispersione elettrica;

4. Descrivere la consistenza e l’oggetto dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della galleria che sono iniziati nel 2003 e i relativi risultati dal punto di vista statico;

5. Verificare sulla base dei progetti comunicati da RFI la reale consistenza dei lavori attualmente in corso e che interessano la galleria Cassia– Monte Mario, specificando se comportino, o meno, la realizzazione di nuove volumetrie o il mutamento di sagoma della galleria; se tali nuovi progetti prevedano l’attrezzaggio della tratta ferroviaria con doppio binario, ovvero il mantenimento della tratta a binario unico; se tali nuovi progetti prevedano il medesimo tracciato della ferrovia, oppure un tracciato diverso rispetto a quello già autorizzato nel 1989 e se ciò comporti un mutamento della struttura preesistente della galleria.

6. Sulla base dell’analisi di tali progetti, il collegio dovrà specificare se negli stessi “sia rinvenibile una qualche valutazione degli effetti vibrazionali connessi alla messa in esercizio della tratta ferroviaria ovvero – in caso di risposta negativa – se simili valutazioni avrebbero dovuto essere rese in considerazione della tipologia dei lavori previsti; se le caratteristiche delle sede ferroviaria e del sistema di armamento previsto siano tali da mitigare l’impatto delle vibrazioni o, invece, addirittura da aggravarlo; se siano stati considerati gli effetti di danno a carico delle strutture degli edifici dei ricorrenti anche in considerazione della tipologia delle fondazioni di tali edifici ovvero – in caso di risposta negativa – se simili considerazioni avrebbero dovuto essere fatte in relazione alla tipologia dei lavori previsti; infine, se siano state considerate le problematiche causate dalle correnti disperse nel terreno, con particolare riferimento al possibile innesco di fenomeni corrosivi a carico delle strutture metalliche e delle armature delle opere in c.a., interrate in prossimità della linea, ovvero – in caso di risposta negativa – se simili considerazioni avrebbero dovuto essere fatte in relazione alla tipologia dei lavori previsti”;

7. Nel caso in cui in merito ai precedenti quesiti venga data risposta che le necessarie valutazioni e/o considerazioni avrebbero dovuto essere compiute, il collegio dovrà specificare quali accorgimenti tecnici e/o costruttivi potrebbero e/o dovrebbero essere adottati, senza pregiudicare la funzionalità del servizio, al fine di minimizzare gli effetti vibrazionali, annullare gli effetti di danno sulle strutture degli edifici, minimizzare le problematiche causate dalle correnti disperse.

Un lavoro complesso che impegnerà i tre docenti fino a giugno, salvo proroga che potrà essere richiesta al giudice.

Nel frattempo la stazione Vigna Clara, già pronta e collaudata, resterà chiusa, così come lo è dal 1990, nonostante il gran bisogno di trasporto su ferro di cui ha bisogno la città.

Per prendere visione delle 64 pagine che compongono la sentenza è sufficiente cliccare qui. (red.)