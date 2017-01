A Labaro fanno ‘Molto rumore per nulla’

Molto rumore per nulla, il non plus ultra delle commedie shakespeariane, sarà in scena da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio al Teatro Le Sedie, a Labaro.

Commedia breve e brillante, piena di riferimenti letterari, giochi di parole, equivoci, finte morti e tradimenti, è stata molto fortunata sul versante della rappresentazione teatrale, restando nei secoli una delle commedie di Shakespeare più conosciuta e portata sulle scene.

Inoltre il titolo è diventato in breve tempo, e ancora oggi è usato nel gergo comune, un modo immediato per indicare un’esagerazione o un’assurdità riferita ad un fatto del tutto trascurabile o inconsistente.

la trama in breve – Nella solare città di Messina, il ricco Leonato accoglie nella sua magione il principe d’Aragona don Pedro di ritorno dalla guerra insieme ai suoi più stretti compagni. L’atmosfera gaia e leggera dell’estate mediterranea fa da sfondo agli amori tra il giovane Claudio e la dolce Ero e tra i litigiosi Beatrice e Benedetto.

Nell’imminenza delle nozze di Claudio ed Ero, don Juan, geloso del favore che Claudio gode presso don Pedro, fa di tutto per screditare Ero e impedirle così di sposare il suo amato.

Nulla però potrà impedire all’amore di trionfare sui cattivi sentimenti che saranno giustamente puniti…

Sul palco del Teatro Le Sedie, nei panni dei diversi personaggi ci saranno Edoardo Ciufoletti, Gioia Montanari, Mauro Serio, Angelica Pula, Simone Calcagno, Marilisa Protomastro, Alessio Pala, Valentino Pacchiele, Francesco De Laurenzi, Giovanni Bocci, Luca Menicucci, Federico De Antoni.

Le musiche sono di Federico De Antoni, scene e costumi si Erika Cellini, aiuto regia e coreografia Carlotta Guido. L’adattamento e la regia sono di Andrea Pergolari.

Nel piccolo teatro di vicolo del Labaro 7 la commedia andrà in scena da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio alle 21 tranne domenica il cui orario è alle 18.