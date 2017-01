Cassia, domenica si ricorda la battaglia di Nikolajewka

Nella ricorrenza del 74mo anniversario della Battaglia di Nikolajewka, avvenuta in Russia il 26 gennaio 1943 nella quale persero la vita decine di migliaia di soldati italiani, domenica 22 gennaio, sulla Cassia, si terrà una commemorazione, la diciassettesima per la precisione.

L’appuntamento è a Tomba di Nerone, nel Giardino dei Caduti e Dispersi in Russia, in via Cassia 737.

Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà via Cassia angolo via di Grottarossa, davanti al centro commerciale. Da lì, alle 10.15, avrà inizio la sfilata per raggiungere il giardino.

Parteciperanno rappresentanti dei caduti, dei dispersi e dei reduci di Russia, delle Forze Armate in servizio e in congedo, delle Associazioni d’Arma con labari e bandiere.

La Fanfara dei Bersaglieri concluderà la sfilata che alle 10,30 prenderà posto nel Giardino dove si svolgerà il consueto cerimoniale con alzabandiera e deposizione corone.

Il silenzio, brano che abbraccia tutte le forze militari italiane, segnerà l’inizio della Messa officiata da mons. Giacomino Feminò con don Mario Parmigiani.

Poi di nuovo spazio alla Fanfara dei Bersaglieri con riunione sul piazzale di via Cassia 764 per un “ristoro in grigioverde”.

La manifestazione di domenica sarà preceduta da una conferenza storica che sabato 21 alle 17 si terrà nell”Istituto “SS. Vergine” delle Suore Orsoline di Gandino in Via Cassia 735.

Condotta dal Generale di Brigata degli Alpini Tullio Vidulich e introdotta da Sandro Bari, direttore della rivista Voce Romana, la conferenza ha come titolo “Tutti i vivi all’assalto!”, L’ultima speranza per i soldati dell’ARMIR, il 26 gennaio 1943” e nel corso della stessa si alterneranno testimonianze e contributi, con proiezione di immagini storiche e con le letture dell’attore Angelo Blasetti.