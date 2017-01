Vigna Clara, chiusa via Giochi Istmici per avvallamento sospetto

Verso le 15 oggi alcune telefonate di residenti di via Giochi Istmici denunciavano un “tremore” del manto stradale con relativo avvallamento all’altezza del civico 39, poco prima del liceo Farnesina.

Immediato l’intervento della Polizia Locale che ha chiuso la strada nel tratto compreso fra la piazzetta di via dello Sci – via del Golf fino all’incrocio con via dell’Alpinismo, altezza liceo.

In effetti, l’avvallamento è rilevante e si teme possa nascondere una possibile voragine.

Mentre si è in attesa dei Vigili del Fuoco gli agenti della Polizia Locale stanno tentando di rintracciare i proprietari delle auto parcheggiate per poter liberare l’area nell’ipotesi si debba procedere a scavi.

Inevitabili le ripercussioni del traffico già in questo momento la zona è tutta bloccata ma la preoccupazione è per questa sera.

Via Dei Giochi Istmici infatti è l’unica strada che conduce a Piazza Giochi Delfici e da lì sulla Cassia, sulla Camilluccia e verso Vigna Stelluti. Ora, se la chiusura verrà confermata anche per le prossime ore, chi vi arriverà sarà costretto a tornare indietro verso Ponte Milvio, girare in via della Farnesina, prendere via Prati della Farnesina per arrivare di nuovo a Piazza Ponte Milvio e da lì dirigersi sulla Cassia. Un lungo e tortuoso giro le cui ripercussioni sono prevedibili fin d’ora.