Non solo cinghiali in via Cortina d’Ampezzo

Mentre continuano gli avvistamenti di cinghiali in libera uscita dal Parco di Veio e dalla Riserva Naturale dell’Insugherata e ci si interroga su come contenere i fenomeno, ecco un’altra sorpresa in via Cortina d’Ampezzo.

Una foto, inviataci dal nostro lettore Alessio e scattata nel parcheggio dell’Istituto Calasanzio, ritrae una volpe che si è introdotta furtivamente nell’auto di una cliente della vicina palestra probabilmente per ripararsi dal grande freddo.

Timida e riottosa a farsi fotografare, “la volpe – sottolinea Alessio – non dava segni di pericolosità, anzi era pacifica e restia a lasciare l’auto.”