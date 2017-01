Ora di venerdì chiudono alle 14 gli uffici anagrafici

Lo scorso 16 dicembre, per le festività natalizie, il Campidoglio aveva disposto che gli uffici anagrafici capitolini, e quindi anche quelli del XV, il venerdì dovevano chiudere anticipatamente alle 14.

Si trattava di una disposizione transitoria dalla durata limitata fino al 13 gennaio ma una nota del Campidoglio informa che la chiusura al pubblico alle 14 di ogni venerdì viene prorogata in via sperimentale fino al 30 giugno 2017.

Nel Municipio XV, gli uffici di La Storta (Via Enrico Bassano 10), Prima Porta (Piazza Saxa Rubra 19), e Cesano (Via Stazione di Cesano 838) saranno dunque aperti dal lunedì al giovedì 8-18.30 il venerdì 8-14.

Quello di Ponte Milvio (via Riano) osserva un diverso orario e cioè dal lunedì al venerdì 8.30-12 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 16.