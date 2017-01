Terremoto, “Una domanda all’assessore alla scuola del XV”

La lettera aperta dei ragazzi del Pascal di Labaro ha suscitato un terremoto. Giochi di parole a parte, le centinaia di cliccate registrate in poco meno di due ore sulla nostra pagina dove è stata pubblicata dimostra che il tema è stato ritenuto interessante.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che dopo la pubblicazione della stessa da parte del Campidoglio è stata diramata una nota nella quale si dice che “non c’è stata nessuna ordinanza che dispone la chiusura delle scuole della Capitale” e che “le evacuazioni disposte in diversi istituti scolastici sono state disposte in autonomia dai singoli dirigenti scolastici”.

Però nel Municipio XV le cose sono andate diversamente stando almeno ad una lettera di Luca G., un nostro lettore, che pone due quesiti a Pasquale Russo, assessore alla Scuola del XV Municipio la cui risposta, se lo riterrà opportuno, saremo lieti di ospitare.

Scrive dunque Luca

“Caro direttore, ho letto con interesse la lettera degli studenti del Pascal ma vorrei contemporaneamente portare una testimonianza nell’altra direzione.”

“Io sono padre di 2 bambini di 6 e 4 anni che sono rispettivamente nei plessi scolastici di San Godenzo e Vibio Mariano, sulla Cassia. La mia domanda è: qual è il motivo per cui è stato deciso di evacuare gli istituti? Ossia: se gli edifici non sono sicuri i bambini non dovrebbero più andarci finché non vengono messi in sicurezza.

Se invece sono sicuri allora perché i bambini sono stati portati fuori al freddo e soprattutto tenuti lì finche i genitori non fossero riusciti ad organizzarsi per andarli a prendere? Quale era e soprattutto quale è il rischio a cui erano esposti i minori?”

“Personalmente credo che l’unico rischio potesse essere quello di far cadere qualche oggetto in testa e non che crollasse l’edificio. Una volta passate le scosse, secondo il mio parere, i bambini dovevano essere prontamente riportati nelle classi, senza creare allarmismo e complicazioni alle famiglie.”

“Leggo su La Repubblica che ‘Nel municipio XV, una delle aree dove maggiormente si sono avvertite le scosse di terremoto, l’assessore alla scuola, Pasquale Russo, ha chiesto a scopo precauzionale lo sgombero di tutti gli istituti del territorio‘.

Spero quindi che l’assessore possa rispondere alle mie domande e chiarire le vere motivazioni per la scelta presa.”