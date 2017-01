Sabato Open Day all’IC Karol Wojtyla

L’Istituto Comprensivo Karol Wojtyla informa che sabato 21 gennaio nei plessi scolastici di via Concesio 2, Largo Borghi 6, via di Valle Muricana 104 e via della Giustiniana km 4,5 si terrà una giornata di Open Day per illustrare il piano formativo e le varie attività offerte dall’istituto che si articola in scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Per il programma della giornata cliccare qui.