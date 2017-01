U2 allo Stadio Olimpico, annunciata una seconda data

Un vero assalto quello di stamattina al sito di Ticketone per acquistare i biglietti del concerto degli U2 in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 15 luglio. Nel giro di pochissimi minuti tutti i biglietti sono andati esauriti. Tanto che Live Nation, che organizza il concerto, ha annunciato una “seconda e ultima data”, il 16 luglio.

Due serate consecutive, quindi, a Roma, del tour che vuole celebrare il trentesimo anniversario dell’omonimo quinto album della band.

I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio su ticketone.it. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio.