Vigna Clara, chiude la libreria Fanucci

Brutto colpo per la cultura quando una libreria chiude i battenti. Se poi è una delle poche ancora vivaci e al passo coi tempi e con le tendenze letterarie il segnale è veramente preoccupante.

E’ quel che accade a Vigna Clara, dove, dopo quasi 13 anni di attività, la libreria Fanucci di via di Vigna Stelluti sta per chiudere.

Ad annunciarlo è l’editore Sergio Fanucci con una lettera pubblicata sul suo sito web.

“Il triste giorno alla fine è arrivato. Dopo la cessione della mia libreria a piazza Madama lo scorso Febbraio, ho deciso di chiudere dopo sei anni la mia seconda e ultima libreria a Roma, quella in via di Vigna Stelluti, 162. Tramonta così dopo quasi tredici anni, la mia avventura imprenditoriale sul retail del libro che mi ha regalato momenti di soddisfazioni come anche di grande desolazione.”

Le cause? “L’arrivo delle librerie on line, lo strapotere di Amazon, gli allegati ai giornali delle edicole, i libri digitali, le promozioni fantasiose dei 2×1, le librerie di catena in economia di scala e via dicendo, hanno contribuito di giorno in giorno – scrive Fanucci – a snaturare la figura del libraio indipendente facendogli perdere sempre di più quel ruolo determinante e imprescindibile nella filiera culturale. Oggi sono sempre meno e a Roma in un calo senza precedenti”.

Amare le considerazioni di Sergio Fanucci nel sottolineare che fin dall’apertura della libreria i residenti di Vigna Clara “non hanno risposto in modo particolarmente entusiasta. Anni di fatica, di ricerca di formule che risvegliassero un’area di Roma sprovvista di librerie, dove è impossibile parcheggiare (i negozianti della via si sono opposti a cinque anni di lavori per creare parcheggi sotto Largo di Vigna Stelluti, dimostrando una miopia ostinata e portando motivazioni da vecchia Repubblica) a combattere tra negozi di abbigliamento, scarpe e intimo come a dire che l’estetica supera di gran lunga l’interiorità, della serie meglio un corpo ben vestito che una mente ben fornita.”

E dopo aver ricordato le fatiche e gli sforzi nel trasformare “un locale che era fatiscente…in una delle più belle librerie di Roma” Fanucci spiega che “nulla è bastato a convincere i proprietari delle mura che il libro non ha i margini di un vestito, che il quartiere aveva bisogno di una libreria del genere e che la cultura passa per una presa di coscienza che deve essere collettiva e non solo di poche persone illuminate”.

“Ma i lettori del quartiere non sono stati sufficienti, i costi troppo cari e una zona in depressione hanno fatto il resto” conclude Fanucci dicendo “non ce l’ho fatta” e ringraziando chi con lui ha lavorato.

“Anche ai lettori dico grazie, non perdetevi d’animo, la nostra passione comune per il libro troverà sicuramente un altro luogo e un altro momento per essere vissuta; per ora lasciamoci così, come due compagni di viaggio che si stringono la mano e guardandosi negli occhi, si sorridono” è il saluto di Fanucci.