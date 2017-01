Senza un progetto di futuro Ponte Milvio muore

Chi pensa che basti aver smarcato il Piano di Massima Occupabilità, ridimensionato i dehors e spostato qualche ambulante per restituire decoro e dignità a Ponte Milvio, pecca di miopia.

Ponte Milvio e la piazza sono l’icona di Roma Nord, il salotto buono di casa, quello che merita di essere tenuto in ordine e valorizzato perchè sia accogliente agli ospiti e a chi in casa ci vive.

E proprio come in un salotto buono non basta spostare i mobili da una parete all’altra e nascondere la polvere sotto il tappeto per farlo sembrare più decente anche piazza Ponte Milvio merita di godere maggiore attenzione con un progetto complessivo di rilancio che guardi al suo futuro.

Un progetto che pero non c’è. Non c’era prima, non c’è oggi. Le precedenti amministrazioni comunali e municipali hanno deluso, dalle attuali non arriva alcun segnale. Ad un progetto vero che guardi all’identità, alla rinascita e al futuro di Ponte Milvio non pensa nessuno.

Intanto la piazza è in agonia. Una lenta agonia che parte da lontano e arriva ai giorni nostri. Strozzata dal traffico, violentata dalla sosta selvaggia, rattoppata, priva di dignità e persa ogni identità, la piazza, guardatevi intorno, sta morendo.

Viabilità, un disastro

Strozzata dal traffico. E non parliamo di oggi, con la triste vicenda della palazzina crollata che ha causato la zona rossa interdetta al transito. Parliamo delle modifiche fatte una ventina di anni fa quando, con l’obiettivo di riportare la piazza al disegno originale del Valadier, furono realizzate le due grandi aiuole centrali la seconda delle quali, quella a goccia davanti la chiesa, è fonte di caos quotidiano.

Ne sono tutti consapevoli, ma mai un progetto di modifica è stato ipotizzato. Né ieri né oggi.

Per non parlare della sosta selvaggia, quella dei furgoni degli ambulanti e quella della movida. A poche decine di metri dalla piazza c’è l’area del Foro Italico con centinaia di posti auto liberi ma nessuno ha mai preso e nessuno prende iniziative per incentivarne o obbligarne l’uso agli aficionados della sosta in seconda e terza fila.

Senza dimenticare la vicenda del parcheggio pubblico, preda degli abusivi da luglio 2015. Il nuovo bando per la concessione è stato aggiudicato lo scorso ottobre ma grazie alle lungaggini burocratiche al nuovo concessionario non è stato ancora dato il via.

E che dire del semaforo di viale Tor di Quinto che da anni necessita di un segnale verde autonomo di svolta a destra per snellire il flusso di auto?

Quattro esempi, ma alzi la mano chi non ne ha almeno altrettanti da fare.

Decoro, dov’è?

E di decoro della piazza, vogliamo parlarne? Il marciapiede lato farmacia pare una groviera, il percorso per non vedenti è a pezzi da anni, lo stand in legno per libri marcisce al sole e sotto la pioggia e non si capisce perchè non venga rimosso.

Il plateatico sotto la Torretta è pieno di toppe di asfalto, come se non ci fosse più un sampietrino in tutta Roma per sostituire quelli che a Ponte Milvio si rompono o vengono divelti.

Per non parlare della sponda del Tevere sotto il Ponte, dove c’è il cippo romano dimenticato e dove nel 2009 doveva nascere l’Oasi Tevere Roma Nord e invece cloaca massima era e cloaca massima ancora è.

Tornando di sopra, e il muro lato ciclabile? fu ridipinto quattro-cinque anni fa ma poichè i lavori furono seguiti dal Dipartimento Lavori Pubblici anzichè dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali, la ditta lo trattò come un muro qualunque dipingendolo di un orribile grigio cemento senza nemmeno l’ombra di intonaco.

Eppure parliamo di Ponte Milvio, il ponte più antico di Roma.

Già, Ponte Mollo: centosettantasette metri di scritte sul marmo e di lucchetti appesi ai lampioni e mai un vigile urbano che li percorra.

Iniziative culturali zero

Se non fosse per la rassegna estiva Libri a Mollo di aria di cultura non se ne respirerebbe mai. Ma è solo una boccata d’aria pulita in mezzo a tanto smog.

Grida invece vendetta l’uso fatto dal Campidoglio della piazzetta della Torretta concessa a manifestazioni commerciali. Dalla bolla del grande fratello del 2008 passando per il Winner Taco e il pallone della nuova Smart del 2014 fino al mega uovo di giugno 2016 gli ultimi dieci anni sono pieni di segnali di cattiva gestione.

Altro che in hoc signo vinces, meglio sarebbe dire in hoc signo perdes.

E grida vendetta la stessa Torretta Valadier chiusa al pubblico da quattro anni. Per un decennio è stata sito espositivo di artisti, per anni chiunque ha potuto godere della bellezza dei tramonti sul Tevere dall’alto della terrazza. Poi stop, è stata chiusa alla faccia dei cittadini per volontà della Sovrintendenza Comunale. Ma la voce grossa per riaprirla no, quella non la fa nessuno.

E grida infine vendetta Ponte Milvio abbandonato e mezzo illuminato, di giorno preda dei pennarelli e dei lucchetti, di notte dei pusher mentre il sogno sarebbe vederlo come una perenne via Margutta, con artisti di strada, pittori, artigiani da una sponda all’altra ogni giorno che il buon Dio manda in terra.

E accanto alla Torretta spazio alla musica, come accadde nel 2010 quando vi si tenne un occasionale festival di jazz mai più ripetuto.

Serve un progetto, e serve subito

Viabilità, decoro, iniziative culturali stabili che attraggano, che diano il senso della vita. Tre punti cardine di un progetto di rinascita da realizzare prima che la piazza tiri le cuoia a danno del territorio, di chi ci vive e di chi ci lavora. Serve progettualità.

Serve che commercianti e residenti si siedano ad un tavolo e parlino la stessa lingua, che trovino – e ce ne sono – obiettivi comuni. Serve che in XV si costituisca una commissione speciale a tempo sul tema, purchè aperta, anzi spalancata ai contributi esterni.

Serve che chi ha un’idea seria si faccia avanti. Servono sponsor, serve che pubblico e privato si diano la mano economicamente perchè solo con le belle idee non si va da nessuna parte.

Serve un manifesto dei tanti appartenenti al mondo dell’imprenditoria, dell’arte, dello spettacolo, della cultura e della stampa residenti in zona; serve un movimento d’opinione che ricordi al Campidoglio che Ponte Milvio esiste, che non è solo “città storica” sinonimo di morta ma che volendo potrebbe essere anche e soprattutto città viva.

Serve un progetto dunque, un progetto complessivo di rinascita, un progetto di futuro. E serve subito, perché Ponte Milvio sta morendo e non si merita questa fine.

Claudio Cafasso