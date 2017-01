Emergenza ghiaccio nel XV, Ribera-Rollo: “Solo disagi e zero prevenzione”

“Questa mattina molte zone della città si sono svegliate con tratti stradali completamente ghiacciati, numerosi i disagi, gli incidenti e le segnalazioni dei cittadini. Eppure nella serata di ieri in alcune zone tra cui i quartieri a nord della città, si sono verificati dei rovesci di pioggia mista a neve e nella notte successiva la formazione di ghiaccio è stata inevitabile. Nessuna prevenzione è stata messa in campo da parte dell’amministrazione capitolina, ma solo questa mattina alcuni mezzi spargisale sono entrati in azione”.

Così in una nota Marcello Ribera e Agnese Rollo, consiglieri PD e rispettivamente Vice-presidente della commissione ambiente e Vice-presidente della commissione politiche sociali in XV Municipio.

“Tali interventi – sostengono i due esponenti democratici forti delle numerose segnalazioni ricevute da cittadini – non sono stati sufficienti a causa del ritardo e alla mancanza di sale non distribuito ai vari operatori. Alcuni sono stati effettuati dai gruppi dei volontari di protezione civile che ringraziamo, tuttavia l’amministrazione non può fare affidamento sui gruppi di volontariato ai quali non vengono dati né mezzi né risorse per intervenire al momento dell’emergenza. E’ scorretto e irresponsabile che la totale assenza di prevenzione possa ripiegare su queste associazioni.”

“Ci chiediamo come sia possibile che nel mese invernale per eccellenza come gennaio non ci sia alcuna programmazione che consenta di prevenire e nel caso intervenire tempestivamente in queste esigenze. L’amministrazione Raggi aveva annunciato il piano neve ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, questo a pochi giorni dal fallimento del piano “scuole calde” che ha lasciato numerosi studenti al gelo. Ci domandiamo inoltre – concludono Ribera e Rollo – qualora la città dovesse essere coinvolta da ulteriori e più intense nevicate, se l’amministrazione sia in grado di agire per la sicurezza dei suoi cittadini come purtroppo non è avvenuto questa mattina.”