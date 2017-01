Cassia, Stabile del Giallo: “Ecco la nostra vera storia, non siamo morosi”

La vicenda della presunta morosità di ben 800mila euro, con annessa apparente irregolarità amministrativa del Teatro Stabile del Giallo, ha suscitato parecchio clamore e interesse nell’opinione pubblica locale.

Si tratta infatti di un piccolo teatro di nicchia, dedicato ad un genere preciso che gli ha appunto dato il nome, ubicato sulla Cassia, in via al Sesto Miglio, nei locali di una scuola riattati a teatro e che gode di un pubblico assiduo e affezionato.

A denunciare morosità e irregolarità del Teatro è stata Isabella Foglietta, consigliera FDI e presidente della Commissione Trasparenza del XV Municipio, sostenendo che “è il momento che la Giunta Raggi faccia valere in fretta i diritti del Campidoglio e dei romani e ne riprenda il possesso, per poi rimetterlo immediatamente a bando“.

Ma come si fa ad accumulare un debito di 800mila euro di affitti non pagati per alcuni locali scolastici, com’è possibile che un piccolo teatro che sta lì da oltre dieci anni lavorando alla luce del sole improvvisamente diventi abusivo?

Ne abbiamo chiesto conto all’associazione culturale che gestisce il teatro e, a nome di tutti coloro che vi lavorano, abbiamo ricevuto la seguente dichiarazione che riportiamo nella sua integralità.

“Il contenuto dell’articolo da voi pubblicato ci ha feriti profondamente in primis per quanto riguarda la nostra ‘presunta’ morosità, e poi perché proveniente da un’esponente del Municipio XV, che ci ha sempre sostenuto con lealtà nell’incredibile situazione in cui ci stiamo trovando. Esige quindi una risposta che non si racchiude in un’unica frase e ringraziamo innanzitutto VignaClaraBlog.it per il diritto di replica concessaci.”

“Nel 2001 il nostro gruppo artistico ricevette lo sfratto dal proprietario dei locali in zona Cassia presso i quali, dal 1974, svolgeva la propria attività culturale e di teatro, conosciuto come Stabile del Giallo. In considerazione del ruolo sociale e culturale che la nostra Compagnia svolgeva nel quartiere, unica esperienza di questo tipo nel territorio dell’allora Municipio XX (oggi XV), e dell’attenzione che le istituzioni e la stampa dedicarono al destino del Teatro Stabile del Giallo, il Campidoglio si impegnò attivamente, nella persona dell’allora Sindaco Veltroni, dell’allora Assessore alla Cultura Borgna e dello stesso Presidente del Municipio, a trovare una soluzione alternativa che garantisse la permanenza dello Stabile del Giallo sul territorio municipale in collegamento con il più ampio progetto di garantire presidi culturali ed in particolare teatri nella periferia di Roma.”

“La soluzione, che vide anche l’approvazione di un ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale (18 ottobre del 2001) fu individuata nella messa a disposizione di alcuni locali nella Scuola media E. De Filippo, in Via al Sesto Miglio n. 78, di proprietà del Comune di Roma. Gli spazi necessitavano però di un adeguamento alle normative vigenti e lo Stabile Del Giallo presentò un progetto di gestione del Teatro che coinvolgeva altre realtà socio-culturali del territorio (Istituto Comprensivo di Via Vibio Mariano, 162° Circolo Didattico di Roma, Centro Sperimentale di teatro integrato “La Voce della Luna” della ASL Roma E, firmatarie del progetto) ed il Municipio stesso che avrebbe potuto utilizzare gli spazi per proprie programmazioni culturali.”

“Nel 2002 con Ordinanza del Sindaco fu ordinata l’assegnazione dei locali. Tale assegnazione, era definita a carattere provvisorio e in base alla stessa Ordinanza avrebbe dovuto essere formalizzata con successiva concessione amministrativa, mentre la consegna del bene era differita al termine dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti. Nel dicembre 2004 ci fu infine consegnato il Teatro.”

“In questi anni, in cui noi abbiamo tenuto fede ai nostri impegni sul territorio nonostante le continue richieste nostre dei vari assessorati alla cultura, del Municipio stesso, tutte documentate, il Dipartimento del Patrimonio -che avrebbe dovuto, da ordinanza, stipulare il contratto – è rimasto inerte e non ha mai formalizzato il contratto, come del resto con moltissime altre strutture oggi nelle nostre condizioni per l’inerzia del dipartimento.”

“Nel 2013, a seguito di una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l’Amministrazione del Comune di Roma ha chiesto adeguamenti necessari; successivamente, con verbale n. 29 del 12.02.2014 prot. QD 4659, è stato approvato il progetto cui lo Stabile del Giallo avrebbe dovuto adeguarsi nel rispetto delle regole tecniche. I lavori sono stati eseguiti a spese dall’Associazione Culturale Teatro Stabile Del Giallo e la ‘Scia’ è stata regolarmente presentata ai vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo e dato parere positivo, e al Dipartimento Quarto.”

“Tutto a posto? No. Perché mentre da una parte L’Amministrazione ci faceva ristrutturare il teatro, dall’altra il Dipartimento del Patrimonio continuava il suo letargo e la sua indifferenza, e non faceva il contratto.”

“Facciamo presente che la successione storica dei fatti è ampliamente comprovata da documentazione”.

“E arriviamo a dicembre 2016 con la nota storia delle 840 raccomandate inviate dal Dipartimento del Patrimonio che, messo sotto pressione dalla Corte dei Conti sulla mancata messa in regola del bene pubblico, si affrettava a riversare tutto sui cittadini. In quelle 840 raccomandate ci saranno sicuramente furbetti, ma anche teatri, centri diurni per bambini disabili, per malati di mente, asili cui, come a noi, quegli spazi erano stati assegnati dall’amministrazione e che lavoravano in perfetta buona fede. ”

“In quanto alla morosità, frettolosamente, il Dipartimento del Patrimonio calcola un canone di locazione totalmente fuori mercato e che ci avrebbe consentito di affittare un teatro da 500 posti in centro città e non una ex aula magna vicino al raccordo anulare con 99 posti, portati poi a 170 a nostre spese, e per di più dentro un edificio scolastico utilizzabile per mezza giornata.

E soprattutto un canone che non tiene conto della norma per cui un’associazione culturale NON A FINI DI LUCRO, che offre servizi culturali e sociali sul territorio, usufruisce di uno sconto dell’80 %.

Senza tenere conto di tutto ciò ci è stato semplicemente richiesto un versamento tramite bollettino postale ed entro 15 giorni di 800mila euro!”

“A quel punto, come qualunque lavoratore la cui vita viene minacciata, ci siamo rivolti alle istituzioni della città – Municipio e Comune – le quali ci hanno detto di aspettare e che si stavano occupando della faccenda. In un incontro pubblico sul tema l’Assessore all’Urbanistica di Roma ha detto che il Comune non avrebbe permesso uno scempio così ingiusto e privo di etica e che se ne sarebbe occupato. Da quel momento stiamo aspettando fiduciosi cercando di non far morire il frutto del lavoro di una vita di tante persone.”

I Lavoratori dello Stabile Del Giallo