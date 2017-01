Cade un albero sulla Cassia, auto in fila per 5 km

Vigili del Fuoco al lavoro sulla Cassia all’altezza del GRA dove a metà mattinata un grosso albero si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata in direzione centro città, fortunatamente senza colpire nessuno e in un momento in cui non stavano passando auto.

Con mezza carreggiata bloccata e la pioggia, il traffico già notevole di suo è andato in tilt facendo registrare una coda di alcuni chilometri. Al momento la situazione è in via di normalizzazione.