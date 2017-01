A Prima Porta domenica si può donare il sangue

Domenica 15 gennaio, dalle 7.30 alle 11.30, il gruppo Avis “Filippo di Rocco” ha organizzato presso la Parrocchia S. Alfonso Maria De’ Liguori, in via della Giustiniana 245, una raccolta di sangue straordinaria per contribuire all’endemica carenza di emoderivati nella nostra regione.

Gli organizzatori ricordano che prima di donare il sangue si possono assumere, thè, caffè, spremute, mentre occorre evitare latte e derivati, cibi solidi e farmaci (da almeno 5 giorni) e che è indispensabile un documento di riconoscimento e il codice fiscale.