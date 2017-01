Crollo a Ponte Milvio, aperto un passaggio pedonale

Stop al giro tortuoso, basta – ringraziando comunque il parroco don Gino – passare per il cortile e l’interno della Chiesa Gran Madre di Dio: è stato finalmente aperto un passaggio pedonale che ricongiunge, almeno a piedi, via della Farnesina e via Orti della Farnesina con Ponte Milvio.

Il passaggio si snoda sul marciapiede lungo il muro di cinta della Chiesa e finisce sul sagrato della stessa. E’ stato aperto questa mattina dopo che la demolizione della palazzina ha abbassato il livello di pericolosità in quella che è stata ormai definita la “zona rossa” di Ponte Milvio.

Il passo successivo, che tutti auspicano, è un restringimento di tale zona quanto basta per consentire la rimozione delle tonnellate di macerie ma quanto basta per aprire una corsia al traffico veicolare e dei mezzi pubblici.