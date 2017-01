Sabato 14 gennaio, decoro urbano e pulizia saranno all’ordine del giorno a Valle Muricana. L’iniziativa, organizzata dal locale comitato cittadino Karol Woytila, ha raccolto l’adesione di altre associazioni e si svolgerà in partecipazione con AMA e con il patrocinio del Municipio XV.

Per tutte le persone di buona volontà che vorranno dare una mano l’appuntamento è alle 9.30 in via Concesio.