Le transenne di via Pareto e i lavori Italgas

Giovedì 5 gennaio caos traffico in via Cassia Antica e in via Cassia Nuova a causa dell’improvvisa chiusura di via Vilfredo Pareto che congiunge le due dirottando sulla seconda gran parte del traffico della prima.

Si viene a sapere che a chiuderla è stata l’Italgas per lavori di scavo necessari alla ricerca di una dispersione. Inevitabili i disagi e l’incremento di traffico e smog in via di Vigna Stelluti dove in tutti questi giorni si sono riversati coloro che dovevano dirigersi verso Corso Francia.

Della chiusura della strada nessuno aveva dato notizia, né l’Agenzia per la Mobilità, di solito molto solerte in tal senso, né il sito del XV Municipio dove vengono riportate tutte le modifiche alla viabilità.

Eppure, come si rilevava dal cartello apposto sulle transenne, lo scavo era stato autorizzato con inizio lavori 4 gennaio e termine 14.

E veniamo a questi giorni. Oggi le transenne bloccano ancora, ma parzialmente, via Pareto da ambedue gli accessi. Molti si scoraggiano pensando che la strada sia ancora chiusa e intraprendono uno dei tanti percorsi tortuosi alternativi.

Qualcuno invece ci prova. Aggira le transenne, fiancheggia un mini-cantiere già chiuso ed esce dall’altro lato. Sorpresa! Via Pareto è tutta percorribile.

Ma quelle transenne figlie di nessuno cosa si aspetta allora a rimuoverle?