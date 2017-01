Crollo a Ponte Milvio, un residente: “Una vicenda vergognosa”

“E’ incredibile quello che è accaduto dal 24 settembre 2016 ad oggi, e chissà ancora fino a quando. L’assoluta assenza nella gestione di una emergenza da parte della amministrazione capitolina dimostra l’incapacità profonda dei nostri rappresentanti a tutti i livelli. Questa vicenda è vergognosa sotto tutti i punti di vista ed è esemplare nel certificare quanto il sistema capitolino sia allo sbando a 360°.”

Senza mezze parole, si esprime così Alessandro Spadaro, residente al civico 7E di via della Farnesina, immobile adiacente a quello crollato, in una lettera aperta che ha inviato a VignaClaraBlog.it con richiesta di pubblicazione.

La lettera inizia ricordando appunto quel 24 settembre, quando intorno alle 2 di notte veniva a crollare per cause ad oggi sconosciute la palazzina al civico 5 di via della Farnesina.

“Nella giornata precedente il crollo – scrive Spadaro – i condomini avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, i quali, dopo sopralluogo, si limitavano a suggerire di evacuare cautelativamente solo una parte della palazzina mentre, per la parte restante, consentivano il rientro. I condomini, nelle ore successive, individuando nuove crepe, richiedevano invano un altro intervento dei vigili del fuoco. Risultato: la parte della palazzina crollata nelle ore successive notturne è stata quella dove i vigili avevano rassicurato che si poteva stare! E’ rimasta in piedi invece quella che presumibilmente era più a rischio! Non risulta ad oggi – per quanto ne so – nessun provvedimento preso verso quei vigili che intervenuti hanno messo a rischio l’incolumità di decine di persone. Soltanto l’insonnia di un condomino ha permesso a coloro che erano all’interno della palazzina – e di quelle limitrofe – di salvare la pelle.”

“Il sindaco Raggi nelle ore successive al crollo si è presentata a dare rassicurazioni ai cittadini colpiti da questa tragedia, affermando: “non vi lasceremo soli”. Nessuno l’ha più vista e fino al 25 ottobre, ovvero a distanza di un mese dal crollo, non ha preso alcuna iniziativa per la gestione di una emergenza che, sotto diversi profili, ha condizionato un intero quartiere ed ha rappresentato fisicamente un pericolo per la comunità e per i fabbricati limitrofi, nonostante i solleciti di sfollati, residenti, commercianti etc. Poi, il 25 ottobre, il sindaco Raggi firmava un’ordinanza che obbligava i proprietari della palazzina crollata a demolirla a loro spese”.

“L’unico intervento concreto della amministrazione cittadina durante questa vicenda – sottolinea Spadaro – è stato quello di fornire un sostegno alloggiativo in residence per gli sfollati, ovvero i residenti della palazzina crollata al n. 5 e i residenti delle palazzine limitrofe non più agibili per motivi di sicurezza (civici 3, 7c, 7e). Questo vuol dire che dal 24 settembre ad oggi decine di persone sono state ospitate in residence a costo del Comune di Roma per diverse migliaia di euro di spesa pubblica.”

“In questi 4 mesi – incalza Spadaro facendo un po’ di conti – i costi causati dall’immobilismo della amministrazione comunale sono stati enormi. Infatti, oltre al sostegno alloggiativo, bisogna considerare la presenza quotidiana nella zona del crollo di vigili del fuoco con automezzi, più vigili urbani e poliziotti che per la gran parte dei 4 mesi hanno vigilato 24 ore su 24. Ma non solo, un intero quartiere condizionato da un’ampia area chiusa che ha determinato un impatto commerciale devastante con i negozianti che hanno dovuto subire un crollo delle vendite e, in alcuni casi, la chiusura del loro esercizio commerciale. E non dimentichiamo il traffico in tilt per tutta l’area e fino alle zone limitrofe della Cassia, Camilluccia e di Vigna Clara. Senza poi considerare che tutto questo tempo speso, non si sa per cosa, ha determinato rallentamenti e probabili condizionamenti nelle indagini necessarie a comprendere le cause del crollo ad oggi sconosciute. Ovviamente i periti tecnici non potevano iniziare a verificare le condizioni del sottosuolo fino a che non fosse stata demolita la palazzina.”

E di passo in passo si arriva alla famosa seduta straordinaria del Consiglio Comunale del quale Alessandro Spadaro fu testimone e che ricorda così.

“Il 17 novembre, a distanza di due mesi dal crollo, su sollecitazione delle forze politiche di opposizione viene convocato un consiglio straordinario comunale. Il sindaco Raggi si presenta e legge una paginetta delle cose che sono state fatte grazie all’intervento della sua amministrazione. In particolare viene sottolineato lo sforzo per il sostegno alloggiativo. Fra le varie cose, il sindaco esprime l’intenzione di verificare la fattibilità di utilizzare i fondi del terremoto (soluzione a dir poco creativa che non avrà comprensibilmente seguito, se non ironia da parte di alcune testate giornalistiche). I cittadini coinvolti nella vicenda – fra cui il sottoscritto – partecipano numerosi alla riunione comunale, con la speranza che qualche decisione venga presa e chiedono durante la riunione di poter intervenire per testimoniare quanto stavano vivendo. Ma il presidente del Consiglio non concede loro la parola, devono limitarsi quindi al ruolo di uditori in una riunione dove, su sollecitazione delle opposizioni, viene deliberato un tavolo di concertazione fra tutte le parti per la gestione di questa emergenza, a distanza appunto di due mesi. Ad oggi non mi risulta che il tavolo di concertazione abbia prodotto alcun risultato”.

E arriviamo alla demolizione avvenuta lunedì 9 gennaio al termine della quale un enorme cumulo di macerie ha sostituito la palazzina.

“Siamo quindi al 9 gennaio 2017, quasi quattro mesi dalla vicenda del crollo. Finalmente i proprietari del civico 5 sono stati autorizzati ad intervenire per la demolizione e, in circa otto ore di lavoro, il palazzo è demolito. Un giorno di lavoro, quasi quattro mesi di immobilismo che ha pregiudicato la quotidianità di un quartiere, ha prodotto costi comunali enormi, ha messo a rischio la sicurezza delle palazzine adiacenti che potevano essere colpite qualora il palazzo semi crollato avesse ceduto.”

“Perchè tutto questo?” si chiede Spadaro spiegando che, secondo lui, “se si fosse intervenuti immediatamente con l’intenzione di gestire una emergenza tutti questi soldi pubblici sarebbero stati risparmiati e, magari, si potevano aiutare concretamente i cittadini colpiti da questo dramma – di cui ancora non si conosce la causa – che hanno dovuto subire anche la beffa di demolire a loro spese la casa crollata e persa.

Ma non è ancora finita. Il palazzo ora è stato demolito a spese dei proprietari, ma ancora molti giorni serviranno a liberare l’area e poi si dovrà passare a capire cosa sia successo, prima che si possa ritornare alla normalità per gli abitanti delle palazzine limitrofe che auspicano un rientro a casa.

E coloro che invece la casa l’hanno persa? Sono soli e dovranno cavarsela da soli per cercare un ritorno alla normalità in una nuova casa”.

“Questa vicenda rappresenta il fallimento di una intera comunità. L’assoluta inadeguatezza dei suoi rappresentanti democraticamente eletti ma incapaci di gestire l’interesse pubblico assumendosi la responsabilità necessaria ad esercitare il proprio ruolo di amministratori pubblici. Gestire il crollo di una palazzina come un fatto ordinario, come se si trattasse di un piccolo crollo di un cornicione, con un approccio a dir poco burocratico, perché questo è accaduto, è la prova inconfutabile che Roma è arrivata al fondo del barile”.

Alessandro Spadaro

Uno dei residenti al civico 7E di via della Farnesina