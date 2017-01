Cassia, cartellino rosso per lo Stabile del Giallo

In un territorio come quello del XV Municipio, povero di strutture teatrali, affamato di spazi espositivi, dove un teatro pubblico a due passi da Ponte Milvio è stato addirittura chiuso e abbandonato dal 2010 [per saperne di più leggi qui], ecco che un altro dovrà probabilmente calare il sipario a breve.

Si tratta dello Stabile del Giallo in via al Sesto Miglio 78, sulla Cassia; un piccolo teatro di nicchia dedicato agli amanti del noir la cui situazione amministrativa pare però non essere regolare.

“La cultura è fondamentale per la rinascita della città di Roma, così come lo sono il rispetto delle leggi e la chiarezza delle procedure. Nel caso dello stabile, di proprietà capitolina, sito in Via Sesto Miglio n.78 c’è la cultura, ma manca il rispetto delle norme.”

E’ quanto afferma Isabella Foglietta, consigliera FDI in XV Municipio nonchè presidente della commissione Trasparenza, che in una nota ripercorre le tappe della vicenda.

“L’immobile – spiega l’esponente FDI – di proprietà del Comune, fu assegnato provvisoriamente all’Associazione Culturale “Arte del Brivido-Teatro Stabile del Giallo” nel 2002, tramite Ordinanza del Sindaco, in attesa di una concessione amministrativa mai giunta. In seguito è intervenuta una nuova assegnazione temporanea nel 2014 per sei mesi“.

“Oggi – continua Foglietta – in seguito a quanto disposto dalla Procura Regionale della Corte dei Conti e in adempienza all’ordinanza del Commissario Tronca n.140/2015 sul riordino del patrimonio capitolino, lo stabile dovrebbe tornare nella disponibilità dell’Amministrazione Capitolina per essere successivamente riassegnato con regolare procedura di selezione comparativa.”

Ma a quanto pare, in ballo non c’è solo un problema di assegnazione a un privato di locali di proprietà pubblica.

“Ad aggravare la situazione – annuncia Foglietta – c’è un enorme macigno, una morosità di oltre 800mila euro“.

“Roma ha un bisogno estremo di legalità e correttezza e ora che la situazione dell’immobile in via Sesto Miglio è stata chiarita è il momento che la Giunta Raggi faccia valere in fretta i diritti del Campidoglio e dei romani e ne riprenda il possesso, per poi rimetterlo immediatamente a bando mantenendone però la finalità culturale. Io e tutti i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia terremo alta la guardia sulla vicenda” sostiene la presidente della commissione trasparenza che lascia però aperta una porta all’attuale gestione del Teatro sostenendo che “l’Associazione Culturale che ha beneficiato dello stabile, una volta ordinata la propria posizione, potrà tranquillamente iscriversi negli elenchi per partecipare al futuro bando in concorrenza con tutte quelle realtà culturali che arricchiscono il nostro territorio.”

“Il mio auspicio – conclude Foglietta – è che in futuro si proceda con assegnazioni temporanee che permettano una rotazione mensile o bimestrale tra diverse compagnie, avviando un circuito virtuoso e stimolante che dia soddisfazione alle tante esigenze culturali presenti.”