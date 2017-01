Ponte Milvio, riecco gli emuli di Cyrano de Bergerac

Sembrava fosse andata nell’oblio la moda di appendere lucchetti ai lampioni di Ponte Milvio. E invece no, è tornata. Si contano già a centinaia quelli appesi ai due pali centrali. Di ogni foggia e di ogni misura. Con le solite scritte stile sms (tvb x tt la vita) e col solito rituale della chiave gettata nelle acque del fiume.

Ed è tornata grazie anche a due sorridenti extracomunitari che da diversi giorni stazionano sul ponte e per due euro ti vendono un lucchetto con annesso pennarello in “comodato d’uso gratuito”.

Con quello, c’è chi si limita a giurare perenne amore su i due centimetri di ferro e chi invece non si accontenta, vergando rime sdolcinate sul marmo del ponte.

Agli inizi del ‘900 a Ponte Milvio i duri di periferia si davano battaglia a colpi di coltello per i begli occhi di una donna. Oggi il coltello è stato sostituito dal pennarello e le battaglie tramutate in languidi sospiri d’amore.

Cambiano i tempi ma non cambia la scena. Nel 1937, Checco Durante, famosissimo popolare attore e poeta romano deceduto nel 1976, scrisse una poesia nella quale Ponte Mollo diceva “…su di me ho inteso baci ardenti, risate scrocchiarelle, ma le frasi d’amore erano sempre quelle: t’amo! te vojo bene! sei l’unico tesoro! sei l’aria che respiro!…si tu me lassi moro!”

Negli anni correnti canta invece Vinicio Capossela: “….Che cos’è l’amor, chiedilo al vento, che sferza il suo lamento, sulla ghiaia del viale del tramonto…”

Ma a lamentarsi, qui a Ponte Mollo, più che il gelido vento di tramontana di questi giorni sono le vecchie spallette il cui marmo soccombe sotto scritte e versi così melensi che nemmeno Cyrano De Bergerac si sarebbe sognato di scrivere alla sua Rossana.

Per di più con un pennarello preso a prestito dall’attrezzatissimo “indianino”.