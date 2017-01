Furto con scasso e ricco bottino in via Moena

Furto con scasso e ricco bottino in via Moena, una silenziosa e tranquilla traversa senza uscita di via Misurina, in zona viale Cortina d’Ampezzo.

La scorsa notte dei ladri si sono introdotti in un appartamento di un’elegante palazzina dove, con l’aiuto della fiamma ossidrica, hanno smurato una cassaforte con all’interno valori per circa 150mila euro. Nell’abitazione non c’era nessuno e i vicini non hanno udito nulla.

Solo al suo rientro la proprietaria ha scoperto il furto dando subito l’allarme alle forze dell’ordine. Gli investigatori, pur non scartando altre ipotesi, ritengono che possa trattarsi di un furto mirato da parte di ladri al corrente dell’esistenza della cassaforte e del suo contenuto.