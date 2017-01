Ponte Milvio, approvato il Piano di Massima Occupabilità

Al termine di una vivace seduta che ha visto nuovamente contrapposte maggioranza e opposizione e che ha registrato ancora una volta i forti malumori e le perplessità degli esercenti preoccupati del loro immediato futuro, giovedì 5 gennaio è stato approvato dal Consiglio del XV Municipio, con i soli voti a favore del M5S e l’astensione dei gruppi PD, FDI, FI e Lista Marchini, il Piano di Massima Occupabilità, detto PMO, di piazzale di Ponte Milvio.

La cronaca

La seduta è stata aperta dall’intervento di Simon Clementi, presidente della locale associazione commercianti, che ha puntato il dito nuovamente contro la maggioranza colpevole, a suo dire, di “non avere un rapporto diretto col territorio di Ponte Milvio, di non conoscerne il vissuto quotidiano” e quindi di aver partorito un Piano del quale, pur auspicandone un’immediata attuazione “perchè di regole certe abbiamo tutti bisogno” vede più ombre che luci in quanto, per esempio, non regolamenta affatto la presenza degli ambulanti.

Diversi gli interventi dei capigruppo. Giuseppe Mocci (LM), ha denunciato la debolezza del PMO facilmente impugnabile in quanto secondo lui privo di alcuni pareri preventivi obbligatori. Giuseppe Calendino (FDI) ha sottolineato che oggi veniva approvato un Piano i cui dettagli erano ancora sconosciuti (ndr: sono stati poi pubblicati sul sito del XV dopo la seduta). Daniele Torquati (PD) ha parlato di grave caduta di stile dei 5S che insistono nell’insinuare comportamenti “illegali” da parte della precedente amministrazione in materia di occupazione suolo pubblico mentre sono proprio loro a compiere scorrettezze “modificando in Giunta quel che il Consiglio aveva approvato precedentemente“.

Le carte in Procura

Arriva come un macigno la replica dell’assessore al Commercio Alessia Vivaldi. “Stiamo conducendo un’indagine interna, stiamo rilevando comportamenti scorretti negli anni precedenti con concessioni rilasciate in modo anomalo, a volte anche contro il parere della Soprintendenza. Porteremo tutto il fascicolo in Procura” annuncia clamorosamente sostenendo – in questo preceduta dal consigliere 5S Ardu – “noi ci muoviamo nei canoni della lelgalità. Legalità prima di tutto e sopra tutto“.

Al voto

Il voto è scontato. Tutti i consiglieri pentastellati si dichiarano a favore del PMO, le opposizioni, come annunciato, non dicono né sì né no e si astengono. Alla conta, il Piano viene licenziato con 14 voti contro 8.

Via libera alle nuove concessioni

Soddisfatto il minisindaco Stefano Simonelli che a margine del voto dichiara: “Il PMO rappresenta il primo passo verso la completa riqualificazione della piazza in linea con le normative di tutela e valorizzazione delle aree vincolate. Il secondo passo sarà il riesame delle postazioni commerciali su area pubblica che si terrà in sede di conferenza dei servizi a partire dal 16 gennaio.”

Poi, guardando all’operatività, aggiunge: “Da lunedì 9 gennaio i commercianti operativi nel piazzale potranno inoltrare la richiesta di OSP (Occupazione Suolo Pubblico) in conformità con il Piano stesso tenendo conto di quanto previsto dal regolamento comunale in materia come da deliberazione n. 39/2014.”

I dettagli del PMO

Pubblicate sul sito del XV dopo la seduta, dalle schede tecniche del Piano si capisce che i locali sul lato destro (guardando la Chiesa) della piazza avranno a disposizione per dehors, gazebo e semplici tavoli all’aperto, solo tre metri, contati a partire dalle mura del palazzo.

Pare quindi che ogni locale dovrà rinunciare ad almeno una fila di tavoli.

Sempre solo tre metri contati nello stesso modo per i locali sul lato sinistro della piazza. Ciò significa che dovranno sparire tutte le attuali strutture che invece attualmente si sviluppano sotto gli alberi, lungo la fine del largo marciapiede.

Il Piano non prevede la presenza dei quattro chioschi del lato destro. Da oggi quindi sembrano abusivi. Dovranno andarsene? Il tema sarà oggetto appunto del lavoro annunciato da Simonelli che prenderà il via dal 16 gennaio.

A non andarsene saranno invece gli ambulanti, regolari e non, che sulla piazza spadroneggiano indisturbati con annessi furgoni parcheggiati ove capita. Loro sono oggetto dell’ormai famosa “direttiva Bolkestein”, una direttiva europea che doveva entrare in vigore a maggio 2017 ma che, prima su richiesta del Campidoglio e poi su impulso del governo che l’ha inserita nel decreto milleproroghe del 31.12.2016, è stata spostata a dicembre 2020. Ciò significa che l’obbligo per i Comuni di fare nuovi bandi per le assegnazioni dei posti agli ambulanti entro maggio 2017 slitta di ben quattro anni, quattro anni in cui a Ponte Milvio banchi e bancherelle resteranno senza essere toccati.

Forse cambieranno lato della piazza. Anche questo tema sarà oggetto della conferenza di servizi che prenderà il via dal 16 gennaio ma su questo argomento il Municipio potrà esprimere solo dei desiderata in quanto l’assegnazione dei posti degli ambulanti è competenza del Campidoglio.

Le tavole planimetriche cui far riferimento, con i grafici del PMO, sono consultabili cliccando sui seguenti link:

Quadro d’insieme – Riquadro A – Riquadro B – Riquadro C – Riquadro D – Riquadro E – Riquadro F – Riquadro G – Riquadro H

Claudio Cafasso