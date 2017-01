Via Pareto chiusa, disagi e traffico in zona Cassia Antica

Via Pareto chiusa dalle prime ore di questa mattina per lavori di scavo necessari alla ricerca di una dispersione di gas. Il blocco è sia dal lato di via Cassia Antica sia da quello di via Cassia Nuova e l’accesso è consentito solo ai residenti dei pochi palazzi che hanno l’ingresso dei garage sulla via.

L’improvvisa chiusura ha causato forti disagi, traffico e momenti di caos nell’arco della mattinata, soprattutto sul versante Cassia Antica, dovuti al fatto che numerosi automobilisti, nonostante la presenza dei cartelli ma vedendo auto (dei residenti) venire in senso opposto comunque svoltavano su via Pareto salvo trovarsi poi davanti al cantiere e dover tornare indietro.

Forti le ripercussioni sulla zona e in via di Vigna Stelluti dove gli automobilisti diretti in centro si sono riversati per poi scendere verso Corso Francia.

Ma disagi e caos sembrano essere imputabili anche alla mancata informazione sulla chiusura della quale, fino a alle 16 di oggi, non si trova ancora traccia né sul sito dell’Agenzia della Mobilità né sulla apposita sezione presente sul sito del XV Municipio.

Da quanto si apprende dal cartello apposto sulle transenne i lavori dovrebbero durare fino al 14 gennaio.