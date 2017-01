Volo Libera, “Il XV ci manda via, da oggi lavoriamo in solitudine”

Da Lucia Favoccia, presidente dell’Associazione “Volo Libera” da oltre un anno impegnata sul territorio del XV contro la violenza di genere, riceviamo e pubblichiamo un comunicato sulla chiusura degli sportelli al cittadino all’interno della sede del XV Municipio in via Flaminia 872.

“In data 29 dicembre 2016 ci è arrivata una mail con la quale il Municipio ci comunica la chiusura dello sportello al cittadino. Eravamo a conoscenza che il 31 dicembre, come da precedente comunicazione, scadeva il mandato ma questo non toglie che la modalità utilizzata è incoerente con i bisogni del territorio dove per le tematiche della solidarietà c’è un vuoto assoluto da parte delle istituzioni e dove le associazioni, a titolo assolutamente gratuito, hanno supplito garantendo un supporto valido e continuativo.”

“Nella nostra specificità, il contrasto alla violenza di genere, abbiamo seguito e dato supporto a trenta donne. Ora, dove andranno? Noi non le abbandoneremo di certo, a differenza delle istituzioni. Lavorare in rete è basilare – conclude Favoccia – ma in questo momento noi lavoriamo in totale solitudine.”