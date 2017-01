Domato l’incendio in zona Due Ponti

Spento poco fa l’incendio divampato questa mattina in una palazzina di via Carlo Pirzio Biroli, nei pressi di via Due Ponti. A quanto si apprende non ci sono stati feriti mentre sono in corso le indagini per appurare le cause dell’incendio le cui fiamme, grazie al vento, si sono propagate alle palazzine adiacenti gettando nel panico le persone che si trovavano in casa.

Per domare l’incendio si è reso necessario l’intervento di quattro autobotti dei vigili del fuoco. Sul posto anche tre pattuglie dei carabinieri ed una della Polizia Locale di Roma.