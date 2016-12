Capodanno a Roma, mille agenti in strada a tutela della sicurezza

Si articolerà nelle 24 ore il piano di sicurezza disposto dal Questore Nicolò Marcello D’Angelo, sulla base di quanto emerso in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per un evento che impegnerà varie zone della città nel corso della festa di capodanno voluta dal Campidoglio che prenderà il via alle 22 del 31 dicembre al Circo Massimo per concludersi alle 21 del giorno successivo a Ponte S.Angelo.

I servizi preventivi, già in atto da questa notte, saranno rinforzati con il totale dispiegamento delle misure a partire dalle 19 di domani.

Nella prima fase, sorvegliato speciale, oltre al Colosseo, sarà il Circo Massimo, dove si prevede un consistente transito di persone ed il successivo stazionamento dalle ore 22.30, quando inizieranno una serie di spettacoli di intrattenimento. Nell’area sono stati realizzati, in collaborazione con il Campidoglio, 5 varchi di accesso nei quali saranno effettuati i controlli di sicurezza.

Il piano, sempre dalle 19 del 31 dicembre, prevede il presidio di tutte le maggiori piazze della capitale, con particolare attenzione a piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, Campo de’ Fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur.

A san Pietro ancora in vigore lo specifico piano di sicurezza adottato per l’anno giubilare.

Dalle 3 del mattino del 1° gennaio, saranno presidiati i ponti dove sono previsti intrattenimenti per adulti e bambini fino alle 21.

Dalle ore 13 del 1° gennaio il lungotevere, da Ponte Garibaldi a ponte S.Angelo, sarà totalmente pedonalizzato per consentire una serie di eventi nei 4 ponti presenti in quel tratto. All’inizio della pedonalizzazione, sono previste fioriere antisfondamento, mentre per ciascun ponte vi saranno servizi dedicati con controlli di polizia, anche a mezzo metal detector.

Oltre mille uomini, in uniforme ed in abiti civili, vigileranno tra la gente.

Tutti i servizi sono studiati per realizzare condizioni di massima sicurezza, senza generare eccessive barriere o preoccupazioni.

A completare il dispositivo, pattuglie appiedate, tiratori scelti, cavalli delle forze dell’ordine, poliziotti in bicicletta, nonché pattuglie della polizia fluviale che sorveglieranno la città navigando sul Tevere.

#dacciunamano

È stata definita in mattinata la campagna #dacciunamano della Questura di Roma, in collaborazione con Roma Capitale, per il coinvolgimento di lavoratori e cittadini che saranno in strada nella notte di San Silvestro.

È un’iniziativa che si rifà alla grande tradizione italiana, ancora presente nei quartieri e nelle borgate della Capitale, di riconoscimento informale, per rafforzare la sicurezza della comunità e delle famiglie, in un momento in cui non ci sono specifiche informazioni di rischio per il capodanno nella capitale, ma comunque si registra un allarme generalizzato.

L’appello, che il Questore Nicolò Marcello D’Angelo ha voluto lanciare ai lavoratori e cittadini, è proprio quello di condividere con le autorità di sicurezza eventuali percezioni di situazioni anomale o allarmanti.

La campagna, che si identifica nella foto di “2 poliziotti”, un uomo ed un cane, mira ad alimentare una maggiore percezione di sicurezza attraverso una attiva collaborazione su uno scenario operativo dove le forze dell’ordine saranno presenti in maniera capillare.