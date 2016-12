Traffico e disagi sulla Flaminia per pulizia spartitraffico

Dal pomeriggio di mercoledì 28 dicembre via Flaminia, sia in entrata che in uscita da Roma, è paralizzata dal traffico. Da Corso Francia fino al GRA una lunga colonna di auto che si muove a passo d’uomo sta mettendo a dura prova il sistema nervoso di migliaia di automobilisti.

La causa, un intervento di potatura sulle aiuole spartitraffico a cura dell’Astral, l’agenzia regionale per le strade.

Un tipo di intervento che in tutte le grandi città europee viene fatto di notte, oppure all’alba, oppure di domenica. A Roma no, si fa in giorni feriali bloccando totalmente un’arteria stradale di fondamentale importanza e in pieno orario lavorativo.

Si tratta di “Un intervento richiesto con troppo ritardo da parte del Municipio XV e realizzato in condizioni non ottimali dall’ente della Regione Lazio” dichiara Daniele Torquati, capogruppo PD in XV Municipio, secondo cui “se pensiamo che ASTRAL, o chi per lei, si è messa in movimento per la prima volta lo scorso anno, dopo ben 8 anni di attesa e solo in seguito alla richiesta effettuata dalla precedente giunta municipale, ci chiediamo come mai l’attuale amministrazione non abbia pensato a richiedere ad Astral di procedere alle operazioni di sfalcio e potatura in periodo estivo e in orario notturno, così come da noi preventivamente richiesto da noi lo scorso anno”.

“Come annuncia trionfalmente l’Assessore municipale all’Ambiente su Facebook, gli interventi si protrarranno per alcuni giorni, così come i disagi e le lunghe code dovute al traffico” continua Torquati che nel comunicato chiede poi all’assessore “di effettuare i passaggi necessari per obbligare ASTRAL a proseguire nell’intervento in orario notturno, invece di stare a gioire sui social per un risultato che non è tale e che sta procurando soltanto disagi ai cittadini del XV”.

“Speriamo che l’assessore accetti il nostro suggerimento – conclude il capogruppo PD – vista l’esperienza che abbiamo accumulato in più di tre anni nel condurre battaglie, spesso lunghe ed estenuanti, con ASTRAL per vedere garantita la manutenzione delle grandi arterie stradali del nostro territorio.”