Capodanno a Roma, band e majorette nel centro storico

Per i dieci anni di vita della Rome New Year’s Day Parade, Destination Events, la società londinese ideatrice del progetto in collaborazione con il team americano Youth Music of the world, organizzerà domenica 1 gennaio una spettacolare sfilata nel cuore della Capitale.

La parata di quest’anno si ripromette di essere ancora più spettacolare con alcune delle più prestigiose marching bands americane che si incontrano con bande italiane, majorette, artisti di strada e gruppi di danza per intrattenere, nel corso del primo dell’anno la folla presente nel circuito del Tridente romano, attraversando le principali e più rinomate strade dello shopping: Via del Corso, Via dei Condotti, Via del Babuino, Via di Ripetta e, punto di partenza e chiusura, Piazza del Popolo.

Tante le bande musicali americane che sfileranno. Saranno presenti anche i Figuranti Corteo Storico Uomini Medioevali, il Gruppo Storico Romano e Gladiatori, e la Compagnia di Ludika 1243 che porterà giocolieri, artisti di Bolla di Sapone, Trampolieri e Giullari.

Appuntamento a Piazza del Popolo alle 15.30