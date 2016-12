Ponte Milvio, su tavoli e dehors solo un giro di parole

A meno tre giorni dalla scadenza delle concessioni di occupazione di suolo pubblico degli esercenti di Ponte Milvio, il Consiglio del XV Municipio, mercoledì 28 dicembre, ha affrontato l’argomento in una seduta straordinaria durata sei ore.

Una vicenda che sta occupando le pagine dei giornali non solo locali da circa un mese, da quando calata come una mannaia sulla testa dei titolari di bar, ristoranti e wine-bar con tavolini o dehors sui marciapiedi, una lettera firmata dal direttore del XV Municipio li avvertiva che non sarebbe stata loro rinnovata per il 2017 l’occupazione di suolo pubblico in attesa dell’implementazione del Piano di Massima Occupabilità licenziato da poco da un’apposita commissione tecnica.

Piano che però, essendo stato inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma solo il 19 dicembre per averne le “eventuali osservazioni“, molto presumibilmente non vedrà la luce prima di due-tre mesi.

Nel frattempo, dallo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, dehors tavolini e sedie sui marciapiedi diventeranno tutti abusivi a meno che non vengano rimossi.

Non rinnovare sic et simpliciter le concessioni è stato quindi un provvedimento drastico che, a detta di diversi esercenti, li porterà ad assumere decisioni dolorose come quella di licenziare dipendenti.

L’obiettivo delle opposizioni, PD FI FdI e Lista Marchini, alla base della seduta straordinaria di Consiglio, era semplice e mirato: esprimere e far votare un atto di volontà politica per ottenere dalla direzione amministrativa del municipio un proroga delle concessioni o, detta con un calembour, la revoca della revoca.

Le spallucce a 5 stelle

Prima dell’apertura, la parola ai diretti interessati. Per tutti ha parlato Simon Clementi, presidente dell’Associazione Commercianti Ponte Milvio, puntando il dito contro l’amministrazione municipale pentastellata rea di non conoscere il buon senso e di aver risposto alle loro istanze facendo “spallucce” e trincerandosi dietro un atto amministrativo.

“Giusto applicare le regole – ha sottolineato con forza – ma in attesa di applicare le nuove, cioè il Piano di Massima Occupabilità della piazza, le concessioni andavano rinnovate, questo dice il buon senso. Revocandole invece dal primo dell’anno saremo tutti abusivi oppure dovremo rimuovere gli allestimenti esterni. La piazza sarà deserta e numerosi dipendenti saranno a spasso. Ma voi ci avete risposto facendo spallucce. Siete inconsapevoli ed incoscienti del grave problema che state causando.”

La revoca della revoca

Impropriamente chiamata revoca anzichè “non rinnovo” delle concessioni, ma insomma il senso era questo: revocate quel provvedimento oppure prorogate le occupazioni di suolo pubblico per qualche mese, giusto il tempo di rendere operativo questo benedetto Piano di Massima Occupabilità dando tempo agli esercizi coinvolti di adeguarsi alle nuove norme.

Più o meno è stato questo il messaggio che dalle opposizioni veniva lanciato ai banchi della maggioranza.

“Abbiate quel coraggio che dite sempre di avere”, “prendetevi la responsabilità, non nascondetevi dietro un atto amministrativo” sono state le incitazioni più volte ripetute da Giuseppe Mocci (Lista Marchini), Giuseppe Calendino (FDI) e Daniele Torquati (PD).

Non se ne parla proprio

“Facciamo chiarezza” ha esordito Alessia Vivaldi, assessore al commercio, nel rispondere alle accuse. “Noi ci siamo mossi nei canali della legalità e così vogliamo continuare. Peraltro ho appena interpellato il direttore del municipio: impossibile revocare la revoca, impossibile prorogare le concessioni, sarebbero atti illegali.”

“E quindi?” si chiedevano i commercianti presenti in gran numero, “fra tre giorni diventiamo tutti abusivi?”

Si va al voto

Dall’andare al voto al votare un documento condiviso ci sono volute oltre tre ore e diverse lunghe sospensioni per trovare la quadra.

Un primo documento, presentato dal PD, col quale si chiedeva la proroga delle concessioni fino all’applicazione del PMO riceve otto voti a favore (tutti dell’opposizione) e otto astensioni (tutti M5S). Altra lunga pausa per interpellare la direzione e apprendere che a favore dovevano essere almeno nove e quindi il documento non passa.

Passa invece il tempo e continuano le sospensioni per mediare le posizioni finchè sul documento presentato dal centrodestra ed emendato per renderlo accettabile anche ai 5S convergono i voti di tutti, anche il PD accetta di votarlo per “senso di responsabilità” verso i commercianti.

Un giro di parole

Il documento, nella parte finale, quella più importante, così recita: il Consiglio chiede al Presidente del Municipio di invitare gli Uffici a valutare la possibilità di revocare in autotutela l’atto di non rinnovo delle concessioni fino all’attuazione del Piano di Massima Occupabilità.

Un giro di parole che non può lasciare soddisfatti gli interessati. Non è un indirizzo politico vero e proprio, non esprime volontà, non rappresenta, come qualcuno ha detto, un’assunzione di responsabilità da parte del Consiglio.

E’ solo un caldeggiare la direzione del Municipio a ripensarci. E se questa, ricevuto l’invito e fatte le sue valutazioni, non fa retromarcia, cosa succederà a dehors e tavolini e ai dipendenti dei locali dalla mezzanotte del 31 dicembre?

Manca poco per capirlo, anche perchè di risposte al quesito non ce ne sono poi, e purtroppo, così tante.

Claudio Cafasso