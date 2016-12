Acquedotti Arsial S.Brigida e Malborghetto, divieto di uso anche nel 2017

Prorogato dal Campidoglio fino al 31.12.2017 il divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano alle utenze degli acquedotti Arsial di Casaccia-S. Brigida, relativamente al ramo idrico S. Brigida, e Malborghetto.

E’ quanto si apprende da una nota nella quale si spiega che “La sindaca ha assunto il provvedimento in relazione alla presenza di arsenico rilevata nei tratti di rete idrica interessati, prorogando fino al 31 dicembre 2017 il divieto che riguarda circa 150 utenze. A seguito delle attività relative all’individuazione delle fonti di contaminazione da arsenico sul ramo idrico S. Brigida, svolte congiuntamente da Acea e Arsial, si è individuata come soluzione fattibile la realizzazione di un nuovo tronco di 1.500 metri su strada Arsial, che permetta di risolvere sia le problematiche di contaminazione che di accessibilità delle condotte per le successive manutenzioni.”

“Acea – continua la nota – ha assicurato l’immediata realizzazione dell’intervento, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, a seguito del quale è prevista una campagna di monitoraggio di circa due mesi da parte della Asl competente per verificare l’idoneità delle acque al consumo umano”.

“Quanto all’acquedotto Malborghetto, sono stati evidenziati una serie di problemi legati all’attuazione degli espropri e alle nuove tempistiche di affidamento e di esecuzione dei lavori. La proroga fino al 31 dicembre 2017 si rende quindi necessaria – conclude il comunicato – per consentire l’espletamento delle attività tecnico-amministrative sopra descritte”.

Gli altri acquedotti Arsial inizialmente interessati dalla contaminazione di arsenico (Brandosa, Monte Oliviero, Piansaccoccia, S.Maria di Galeria e Camuccini) oggetto di precedenti ordinanze di divieto di utilizzo idrico da parte delle utenze, sono state integralmente bonificati dopo le dovute azioni di risanamento.