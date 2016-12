Mobili Antiquariato | Comò francese in noce a 2 cassetti

Piccolo comoncino francese a 2 cassetti di epoca Napoleone III° in noce con intarsi di legni pregiati e fregi in ottone bronzato e piano in marmo “verde delle alpi”.

Perfetto per un ingresso o per una piccola camera da letto.

Misure:

Larghezza: 80 cm.| Altezza: 78 cm. Larghezza: 45 cm.

Particolari, immagini e costo cliccando qui.

Disponibile in consegna:

2 gg. per Roma. 4 gg. Italia. 7 gg. Estero

In esposizione

presso RomAntiquariato.it in Via di Vigna Stelluti, 34, Roma, 00191 RM