Tavolini e dehors di Ponte Milvio in aula Consiglio del XV

Richiesta dal centrodestra e con all’ordine del giorno un documento a firma PD, mercoledì 28 dicembre in XV Municipio si terrà una seduta straordinaria di Consiglio dedicata al tema che ha gettato scompiglio sui locali di Ponte Milvio.

Calata come una mannaia sulla testa degli esercenti, un mese fa una lettera del XV li avvertiva che non sarebbe stata loro rinnovata l’occupazione di suolo pubblico in attesa dell’implementazione del Piano di Massima Occupabilità in via di definizione.

Piano che però, essendo stato inviato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma solo il 19 dicembre per averne l’ok, molto presumibilmente non vedrà la luce prima di un paio di mesi. Nel frattempo, dallo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, dehors tavolini e sedie sui marciapiedi diventeranno tutti abusivi a meno che non vengano subito rimossi.

“Una decisione drastica, che non tiene conto né del valore delle attività economiche presenti sulla storica piazza da diverse generazioni, né tantomeno del destino di tanti lavoratori coinvolti”. Così l’hanno definita i consiglieri Giuseppe Mocci e Andrea Imbimbo (Lista Marchini) sostenendo che “tale scelta, fatta dall’attuale dell’amministrazione, comporterà in questi giorni la consegna di molte lettere di licenziamento ai dipendenti di ristoranti e bar presenti nella zona più prestigiosa del nostro territorio. Un danno enorme in un momento di crisi come questo”.

“Una decisione – ha ribadito Daniele Torquati, capogruppo PD -nella quale non si vede alcuna certezza, né per le attività economiche della piazza, né per il destino dei tanti lavoratori coinvolti”.

Della vicenda abbiamo dato ampio resoconto nei nostri precedenti articoli compreso l’ultimo di giovedì 22 dicembre, nel quale abbiamo dato notizia della richiesta di convocazione di una seduta straordinaria, quella appunto che si terrà mercoledì 28, il cui obiettivo è far luce sugli intendimenti della maggioranza M5S del XV ed ottenere quanto meno una proroga delle concessioni di occupazione suolo pubblico fintanto che il Piano di Massima Occupabilità non sarà operativo.

Piano che, peraltro, riguarda solo gli esercizi commerciali e non chioschi, banchi bancarelle e relativi furgoni bianchi che la fanno da padrone sulla piazza e che saranno oggetto di valutazione solo e quando verranno applicate le disposizioni della cosiddetta “direttiva Bolkestein” . Direttiva che dovrebbe entrare in vigore a maggio 2017 e per la quale la maggioranza M5S del Campidoglio ha chiesto invece di spostarla al 2020.

Ponte Milvio double face: tempi ristrettissimi per i locali, tempi lunghi per gli ambulanti.

Per chi abbia voglia di seguire la seduta di persona l’appuntamento è alle 10.30 in via Flaminia 872.