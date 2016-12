La banda del tombino colpisce ancora a Corso Francia

Due vetrine di una pasticceria a Corso Francia, due ristoranti in via Flaminia, un wine-bar in piazza Ponte Milvio, un ristorante a Corso Francia, due eleganti negozi al Flaminio a piazza Melozzo da Forlì e in via del Vignola.

Questi i colpi a Roma Nord da novembre in poi della banda del tombino che è tornata a colpire nuovamente la scorsa notte prendendo di mira un ristorante di via Flaminia 255, a pochi metri da Corso Francia, già rapinato lo scorso 29 novembre.

A esser stato colpito per la seconda volta è stato il ristorante La Brasserie 28. Sempre verso la stessa ora, le prime ore dell’alba, sempre lo stesso tombino col quale spaccare la vetrina, sempre lo stesso bottino: un po’ di contanti e qualche bottiglia di buon vino.

Le telecamere interne hanno ripreso la scena ma i rapinatori si erano premurati di vestirsi di scuro e di nascondere bene il viso. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Ponte Milvio.