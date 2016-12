Ri…Viva il Parco Volpi di via della Farnesina

16mila metri quadri, più di 70 pini che se non sono secolari poco ci manca, una pista di pattinaggio distrutta da decenni, recinzioni pericolanti, alberi caduti nella nevicata di febbraio 2012 ancora al suolo. Benvenuti al Parco Volpi di via della Farnesina.

Chi lo ha visto affondare anno dopo anno nel degrado fino a farne la peggiore area verde del XV Municipio non potrà convenire sula fatto che sta morendo nella consapevole indifferenza delle istituzioni. E’ un parco dimenticato da Dio e dagli uomini.

Nel grigiore di questa situazione qualcuno però se n’è ricordato. Si tratta dell’Associazione Spazio Libero che nel periodo di Natale ha organizzato una serie di eventi dal titolo “Ri…Viva il Parco Volpi” con l’obiettivo di creare dei momenti di aggregazione per i più piccini in questi giorni di festa ma anche con quello di riaccendere i riflettori su questo polmone di verde, l’unico a disposizione del quadrante Farnesina e una volta, fino a una ventina di anni fa, meta di bambini genitori e nonni e oggi frequentato solo da chi ha un amico a quattro zampe da far scorazzare.

A partire dunque da oggi, venerdì 23 dicembre quando alle 11 si terrà l’inaugurazione, e poi nei giorni 24, 26, 27, 28 e 29 dicembre, dalle 9 alle 17 spazio alla creatività dei più piccoli (dai 3 ai 10 anni) che si cimenteranno, supportati dagli street-artist Pino Volpino e Mario Damico, nel ridipingere le mura di recinzione con mostra finale il giorno 30.

Negli stessi giorni, i genitori dei piccoli artisti provvederanno ai lavori di giardinaggio mentre gli anziani racconteranno le memorie del quartiere.

“Tutti sono invitati a portare bevande calde e cibarie da condividere” dicono gli organizzatori dando appuntamento ai partecipanti in via della Farnesina 53.

La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, si tiene con il contributo del XV Municipio.