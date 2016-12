Auditorium, Gabriele Ciampi in concerto a capodanno

Da tre generazioni il suo cognome e la sua famiglia sono legati indissolubilmente al mondo della musica, il suo percorso artistico lo ha portato fino a Los Angeles, con una sosta di grande successo a Washington.

Romano, nato e cresciuto a Vigna Clara, 39 anni, compositore ispirato e direttore d’orchestra carismatico, Gabriele Ciampi, insieme ai quaranta giovani musicisti della CentOrchestra, inaugurerà il 2017 dell’Auditorium Parco della Musica con un concerto molto atteso che si preannuncia intenso ed emozionante.

A un anno di distanza dal suo trionfo alla Casa Bianca, dove ha conquistato i cuori di Barack e Michelle Obama e dei loro invitati, l’artista capitolino tornerà a Roma per celebrare la giornata mondiale della pace.

Il maestro Ciampi e la sua orchestra presenteranno dal vivo le musiche dell’ultimo album “In Dreams Awake”, il cui titolo e le cui suggestioni hanno un forte debito di riconoscenza verso il grande poeta americano Henry David Thoreau (“la nostra vita più vera è quando ci troviamo svegli nei sogni”).

Nel corso del concerto, che proporrà un’elegante alternanza fra brani cameristici e composizioni in stile sinfonico, si esibiranno molti dei musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo nuovo disco, mentre c’è grande attesa per il Preludio per due Violoncelli che Ciampi ha dedicato a Papa Francesco.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 di domenica 1 gennaio in Sala Petrassi (per acquistare i biglietti si può cliccare qui).

Giovanni Berti