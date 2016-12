Prima Porta, impianto idrovora via Procaccini fermo per 2mila euro

Aperto nel 2014, l’impianto idrovoro di via Procaccini, che assieme a quello di via Frassineto dovrebbe mettere al sicuro Prima Porta dalle alluvioni, non è stato mai ultimato e così il pericolo è sempre incombente. I lavori dovevano essere terminati per metà dello scorso ottobre ma il cantiere è fermo. Ed oggi si è appreso che lo è per l’ingente somma di 2mila euro.

Della vicenda se n’è discusso nella mattina di mercoledì 21 dicembre nell’ambito della seduta di Consiglio in XV Municipio, al termine della quale Daniele Torquati e Gina Chirizzi, consiglieri PD, così dichiarano.

“L’11 Luglio scorso abbiamo presentato in Aula un ordine del giorno che chiedeva all’attuale Amministrazione di ultimare l’impianto di via Procaccini: un’opera fondamentale per la prevenzione degli allagamenti in zona Prima Porta. Dopo mesi, oggi in Consiglio abbiamo appreso dalle parole dell’Assessore ai lavori pubblici del Municipio XV che l’opera non è stata ultimata nei tempi previsti perché mancherebbero 2000 euro che il Comune deve dare ad Acea per l’impianto elettrico. Un importo ridicolo per cui valeva la pena, sin dall’insediamento della nuova Giunta, prendersi qualche responsabilità amministrativa. Siamo alla follia: un impianto fondamentale che ha previsto un investimento enorme è bloccato per una sciocchezza. La maggioranza è ormai appiattita alla burocrazia più totale e non è palesemente in grado di prendersi alcuna responsabilità anche per questioni importanti, peraltro già avviate negli anni precedenti.”

“Oggi dopo oltre 5 mesi dal quell’11 Luglio, finalmente la maggioranza M5S accetta un contributo dell’opposizione, finalmente ammettono che c’è un problema e finalmente hanno avuto la decenza di votare un atto che avrebbe avuto più forza prima della scadenza dei termini. Speriamo che questo voto aiuti e sia da stimolo per la Giunta a completare i lavori di via Procaccini. L’impianto – concludono – deve essere finito e nel più breve tempo possibile”.