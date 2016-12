Ferro d’Arte | Porte blindate, grate sicurezza ed infissi

Ferro d’Arte porte e infissi in Via Camposampiero a Roma è nel campo della lavorazione del ferro da 30 anni ed è un punto di riferimento per l’esperienza e la qualità dei lavori che esegue su Roma e provincia per appartamenti privati, ville ed uffici.

Ferro d’arte realizza porte blindate, grate di sicurezza, infissi in alluminio, creazioni in ferro battuto come cancelli, letti, e scale ed effettua anche riparazioni con preventivi gratuiti con sopralluogo sul posto.

Ferro d’Arte

Via Camposampiero, 169, 00191 Roma. Come arrivare

Contatto: Sesto Grandolini

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00

Telefono: 338 5816316

E-mail: officinasesto@hotmail.it