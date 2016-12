Ponte Milvio, Simonelli: “Terminati i lavori del Piano di Massima Occupabilità”

La Commissione tecnica incaricata di predisporre il Piano di Massima Occupabilità ha terminato il lavoro relativo a Piazzale di Ponte Milvio. In data odierna, 19 dicembre 2016, la planimetria del Piano è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, per le valutazioni di competenza.

E’ quanto annuncia il presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli, spiegando in una nota che “Il gruppo di lavoro, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 3 febbraio 2016, ha interamente recepito le istanze di tutela già formulate dai rappresentanti del Mibact, aspetto che potrà contribuire a facilitare le ulteriori valutazioni del Ministero. Il Piano licenziato dalla Commissione Tecnica riporta lo spazio pubblico assentibile a ciascun esercizio con apertura su strada, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, posizionando le OSP (ndr: occupazione suolo pubblico) in aderenza ai prospetti dei fabbricati. Le postazioni di commercio su area pubblica (bancarelle e chioschi), sono state invece escluse dalla graficizzazione e saranno oggetto di apposita valutazione in sede di applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 59/2010 (c.d. direttiva Bolkestein).”

“Il Piano – conclude Simonelli – garantirà una migliore fruizione quotidiana dello spazio pubblico, restituendo vivibilità, visibilità e decoro ad un’area di grande valore artistico e architettonico.”