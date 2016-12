Ferrovia Roma Nord, concorso per capotreno con… sorpresa finale

Sulla Ferrovia Roma Nord servono quindici capitreno in più. Le corse da Piazzale Flaminio a Viterbo passando lungo la Flaminia sembrerebbero così tante e frequenti nel corso della giornata – ne sa invece qualcosa il Comitato Pendolari che denuncia le continue soppressioni che sono ora pure al vaglio dell’Antitrust – che pare occorra aumentare l’organico dei capitreno.

E quindi con un atto a sorpresa l’attuale numero uno di Atac, Manuel Fantasia, ha sbloccato la graduatoria di un concorso per 15 capitreno che lo scorso giugno era stato invece bloccato “per sospette anomalie” dall’ex direttore generale Marco Rettighieri.

E sorpresa nella sorpresa, al primo posto della graduatoria c’è Alfredo Campagna, dipendente Atac in aspettativa e presidente M5S del XIV Municipio di Roma.

A rendere noto il fatto è Claudio De Francesco, segretario Faisa Confail Lazio, che in una nota così scrive: “Con una disposizione firmata venerdì dall’amministratore unico Manuel Fantasia, sono stati comunicati i nomi dei 15 in graduatoria. Al primo posto dell’elenco c’è Alfredo Campagna, conducente di tram e presidente M5S del Municipio XIV. Dopo tutto questo caos che sta succedendo a Roma i manager di Atac nominati dalla giunta stessa fregandosene di tutto pensano a fare delle nomine. Proprio ieri, ad esempio, è uscita la graduatoria del concorso interno per i capitreno della Roma Viterbo che l’ex dg Rettighieri annullò e porto in procura. E la cosa ancora più sorprendente, è vedere al primo posto della lista un esponente della maggioranza che guida il Campidoglio, per di più una persona che ha incarichi amministrativi guidando un municipio, risultando in azienda stessa in distacco continuativo.”

“A questo punto – sostiene De Francesco – o il concorso viene nuovamente annullato, oppure viene il sospetto che avesse ragione l’allora DG Rettighieri a fermare la procedura per possibili anomalie”.

“Prima delle nomine, inoltre, ci sono questioni più urgenti – conclude il sindacalista – ad esempio a tutt’oggi ancora stiamo aspettando i turni per le festività quando al Natale mancano ormai pochissimi giorni, impedendo ai cittadini di conoscere le modalità del servizio di trasporto con un congruo anticipo e impedendo ai lavoratori di programmare il tempo da passare in famiglia sotto le feste.”

Il caso in Commissione Trasparenza

“Inaspettatamente, l’iter del concorso interno in Atac per l’assunzione di 15 capitreno da impiegare sulla ferrovia Roma-Viterbo si è concluso. Il caso vuole che l’ex Dg Marco Rettighieri, nel giugno scorso, aveva al contrario disposto l’annullamento delle procedure per sospette anomalie e trasmesso tutto alla Procura di Roma. A cinque mesi dalla disposizione di giugno ci chiediamo quali fatti nuovi siano intervenuti per considerare valido e trasparente l’iter già revocato.”

Così commenta il fatto Marco Palumbo, Presidente della Commissione Trasparenza del Campidoglio che poi annuncia: “per questi motivi, pur avendo annunciato la pausa per le festività natalizie, ho deciso vista l’eccezionalità dell’accaduto, di convocare una seduta straordinaria della commissione trasparenza nei giorni tra Il Natale e il capodanno. Tale decisione è stata presa anche in forza della denuncia del sindacato Faisa Confail Lazio che avverte nella disposizione del nuovo DG l’ipotesi di parzialità verso esponenti dell’attuale maggioranza capitolina per la presenza al primo posto dell’elenco del Presidente del Municipio XIV Alfredo Campagna, ex conducente di tram e attualmente in distacco continuativo presso l’ATAC”.