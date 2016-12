Come se nulla fosse mercoledì c’è Consiglio in XV

Mercoledì 21 dicembre nuova seduta di Consiglio in XV Municipio. L’inizio lavori è alle 9.30 con termine previsto alle 14. Ben nove punti all’ordine del giorno ma solo due riguardano direttamente il territorio.

Come se nulla fosse, come se nulla accadesse dentro i confini del XV, come se il Piano di Massima Occupabilità non pendesse come spada di Damocle su Ponte Milvio e dintorni, come se la Torretta Valadier non fosse chiusa da quattro anni, come se la palazzina di via della Farnesina non fosse crollata tre mesi fa, come se la rotatoria del La Giustiniana fosse stata già realizzata invece di essere sotto inchiesta, come se il palazzetto dello sport di Cesano non fosse rimasto a metà dalla notte dei secoli, come se Grottarossa non attendesse un collegamento col GRA da anni – tanto per citare alcuni dei diversi fili appesi nel XV – mercoledì 21 dicembre il parlamentino di via Flaminia è stato convocato per esprimere ben sei pareri – peraltro assolutamente non vincolanti né obbligatori – su altrettante proposte che arrivano dal Campidoglio.

Smarcato come primo punto la ratifica di sostituzione di due componenti del Comitato di Gestione del Centro Anziani “Cesano”, il Consiglio dovrà infatti cimentarsi nel valutare ed esprimere un parere sui seguenti argomenti.

Tutti importanti, per carità, tutti più o meno con eventuali riflessi anche sulle cose di casa nostra, ma il territorio attende risposte concrete, non pareri.

Pareri che verteranno su:

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei Consiglieri Catini, Angelucci, Pacetti, Coia, Agnello, Terranova, Sturni, Ferrara, Calabrese, Paciocco e Saccia: Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della Consigliera Celli: Regolamento per l’attività sportiva nelle strutture scolastiche dei Municipi – Centri Sportivi Municipali – Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n.163/2003.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera: Linee guida per l’adozione del Regolamento di Roma Capitale per le sale giochi, l’installazione – produzione e/o distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT (Videolottery).

Proposta di deliberazione di iniziativa del Municipio I: “Integrazione alla Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 2006”.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Corsetti: approvazione del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche in riduzione o affrancazione del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti.

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Corsetti: approvazione delle Linee Guida e del Regolamento per l’affrancazione della Tassa di Soggiorno in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti su spazi ed aree pubbliche.

Dulcis in fundo il territorio. Solo alla fine, se la pazienza avrà accompagnato i consiglieri per tutta la durata della lunga seduta prenatalizia che li attende, si discuterà del completamento della rete fognaria del Borgo di Cesano e dell’ultimazione dell’impianto di via Procaccini, secondo e ultimo stralcio del piano di risanamento idraulico di Prima Porta cominciato nel 2006 e mai portato a termine.

L’appuntamento, per chi fosse interessato a seguire la maratona dai banchi del pubblico, è in via Flaminia 872, mercoledì 21 alle 9.30 – (red.)