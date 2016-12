Ribera (PD): “Cittadini attivi nelle scuole? No grazie. M5S del XV non gradisce”

Ribera (PD): “Cittadini attivi nelle scuole? No grazie. M5S del XV non...

In XV Municipio, nella seduta odierna di Consiglio, discussa e poi ritirata una proposta di risoluzione presentata dal Gruppo PD mirata a predisporre un regolamento, in accordo con istituti scolastici e comitati dei genitori, per la partecipazione dei cittadini alla piccola manutenzione nelle scuole.

“Dopo che il documento è stato discusso e modificato in Commissione Scuola il testo è stato licenziato favorevolmente dalla commissione e portato in Consiglio dove il gruppo M5S ha presentato però delle modifiche sostanziali, su richiesta dell’Assessore alla Scuola. Quest’ultimo – dichiara in una nota Marcello Ribera, consigliere PD e membro della Commissione Scuola – ha dichiarato di non voler autorizzare come municipio gli interventi dei cittadini nelle scuole. Visto il tentativo di stravolgere la proposta abbiamo quindi ritirato il documento.”

“Quella che si è consumata oggi in aula è stata una scena vergognosa, che rappresenta l’inutilità del lavoro svolto dalla Commissione Scuola” dice Ribera sostenendo che “è bastato un intervento dell’Assessore per costringere i membri di maggioranza a rinnegare il parere favorevole espresso nei giorni precedenti, delegittimando il ruolo stesso della commissione.”

“Registriamo con preoccupazione la volontà di sovvertire il regolare esercizio democratico degli organi del municipio. Non sono più le commissioni e il consiglio a dare un indirizzo all’organo esecutivo ma, al contrario, quest’ultimo impone la linea da adottare, annichilendo di fatto – conclude Ribera – la funzione dei consiglieri eletti dai cittadini. Una maggioranza allo sbando e inconsapevole dei propri ruoli.”