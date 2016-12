Labaro, Colli d’Oro ostaggio di un cantiere fantasma

Questo Natale regaliamoci un pick-up: se non costasse una cifra ai più inavvicinabile potrebbe essere un’idea per i residenti di Colli D’Oro, viste le condizioni stradali di via Macherio e l’elevato numero di buche, fossi e transenne disseminati sul tratto di strada.

Da mesi sulla strada c’è una zona transennata e poi abbandonata. E se già la viabilità nelle ore mattutine si attestava a non più di 20 km/h, il risultato ora è che le transenne causano una vera e propria processione di veicoli che si muovono a passo di lumaca.

Via Macherio, infatti, stradone che costeggia il perimetro di Colli D’Oro, zona alta di Labaro, raccoglie nelle ore mattutine un traffico che impegna tutta l’area e la parte bassa di Prima Porta, defluendo il traffico in direzione dell’Istituto Comprensivo Largo Castelseprio, via di Grottarossa e via Flaminia.

Non è il primo caso di lavori in via Macherio e non sarà l’ultimo, ma è sicuramente il più atipico visto che i lavori non solo non accingono a concludersi, ma nemmeno ad iniziare. L’area è pronta per gli interventi, completamente evidenziata per i pedoni e gli automobilisti, ma di operai nemmeno l’ombra. Vengono solo per transennare nuovamente l’area ogni volta che le reti arancioni si strappano o vengono rimosse.

Si interrogano i residenti: sarà un rischio crollo del manto? Un dosso pericoloso? Perchè non hanno mai messo il cartello obbligatorio con la specifica dei lavori? A chi spetta intervenire, quando si sbrigano?

La sindaca Raggi qualche giorno fa ha annunciato una task-force per chiudere le buche nelle strade della capitale ma qui da chiudere c’è anche questo cantiere fantasma.

Barbara Polidori