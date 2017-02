Morta Grazia Salvatore. Grande perdita per la Cassia e tutto il XV

OUn’altra vittima della strada su una delle più trafficate e pericolose consolari di Roma lascia orfano un intero territorio.

Investita da uno scooter nella giornata di sabato 19 novembre mentre attraversava via Cassia, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico. In coma irreversibile per i giorni successivi, nella mattina di oggi, sabato 26 novembre, è deceduta.

E’ con dolore che scriviamo che Grazia Salvatore non è più fra noi.

Professoressa in pensione, residente da decenni a Grottarossa, lascia il marito, due figli, nipotini; lascia un grande vuoto nella sua famiglia ma lo lascia anche nel territorio della Cassia e in tutto quello del XV Municipio.

Grazia Salvatore era infatti vicepresidente del Comitato Cittadino per il XV Municipio, un comitato storico che dal 1998 si batte per sollecitare le istituzioni, sia municipali che comunali, alla soluzione dei problemi del territorio di Roma Nord.

Al di là del ruolo, Grazia Salvatore, fortemente innamorata di questa parte di Roma e propugnatrice della partecipazione attiva della società civile nella gestione della res-publica, è stata animatrice e protagonista di tante iniziative e battaglie del Comitato.

Oltre ad esser stata nel comitato organizzatore della annuale Giornata di Primavera dell’Inviolatella Borghese, un’iniziativa che ogni anno intende richiamare l’attenzione su un tratto di campagna romana rimasto intatto tra i nostri quartieri e sottratto prima alle mafie e poi alla cementificazione, si è battuta contro il proliferare sulla Cassia di case gioco e sexy shop, contro le precarietà della mobilità nel XV, per la riapertura al doppio senso di via Cassia Antica, contro la cementificazione dell’unico spazio verde rimasto a Collina Fleming, contro il degrado urbano, a favore del collegamento viario tra via di Grottarossa e il GRA all’altezza dell’ospedale Sant’Andrea.

Ma fra le innumerevoli iniziative che l’hanno vista protagonista, quelle che più resteranno legate al suo nome sono la battaglia per la mobilità e quella durata quindici anni per l’apertura al pubblico del Parco Volusia, avvenuta nel 2015.

Battaglie sempre condotte con fermezza ma con pacatezza, senza mai trascendere, con la stessa pacatezza e fermezza con le quali ha interloquito negli anni con le commissioni e con le giunte del XV e del Campidoglio, di qualunque bandiera esse fossero, rappresentando così, lei il Comitato, un serio, valido e preparato interlocutore per qualsiasi problema riguardante i quartieri lungo l’asse Cassia-Flaminia.

Non a caso veniva spesso invitata dal TGR Lazio nelle dirette di Buongiorno Regione quando si parlava di Roma Nord, un territorio che sentirà molto la sua mancanza.

“Oggi diciamo addio a una delle principali protagoniste dell’impegno civile nel nostro territorio”. Così la saluta Lucia Mosiello, presidente dell’Associazione Amici del Parco Volusia e sua grande amica, sottolineando che “le numerose iniziative condotte e portate a termine da Grazia saranno ricordate perchè hanno fatto crescere la consapevolezza tra i cittadini del valore della partecipazione come strumento essenziale per cercare soluzioni, condivise con l’amministrazione, ai problemi del territorio”.

Grazia era una donna forte, dal sorriso aperto e cordiale; piccola nel fisico ma grande nell’animo, sempre pronta a spendersi per la collettività. Ed era un’attenta e fedele lettrice della nostra testata, e di questo ne resteremo orgogliosi.

I funerali si terranno lunedì 28 alle 10.45 nella parrocchia di S.Giuliano, sulla Cassia.

Al marito, ai figli, alla famiglia tutta le più sentite condoglianze della direzione e della redazione di VignaClaraBlog.it

Claudio Cafasso

.