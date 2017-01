Stazione Vigna Clara, nuovo sopralluogo in attesa del Tar

Grande affluenza di persone alla stazione Vigna Clara nella mattina di mercoledì 23 novembre. Deluso chi pensava trattarsi dell’inaugurazione; si è trattato invece di un sopralluogo della Commissione capitolina alla Mobilità al completo guidata dal presidente, il consigliere M5S Enrico Stefàno, e accompagnata da alcuni dirigenti di RFI e dell’Agenzia per la Mobilità.

Ad attenderli un nutrito gruppo di cittadini. Chi alla ricerca di notizie sulla riapertura della tratta Vigna Clara – Valle Aurelia, chi per manifestare dissenso e perplessità. A questi ultimi Stefàno ha promesso un incontro in seno ad una delle prossime sedute della Commissione.

Poi tutti dentro per il tour: consiglieri capitolini, consiglieri municipali, tecnici e addetti ai lavori. Stop alla stampa: a due giornalisti presenti è stato però negato l’accesso, e questo è stato un gesto veramente inspiegabile.

Inspiegabile perchè, come l’ha definita Stefàno, si tratta di “Un’infrastruttura importante, che consentirà di aprire nuove prospettive di mobilità ai cittadini di un ampio quadrante della Capitale, attivando cruciali nodi di scambio. Permetterà di fare un altro passo verso la chiusura dell’anello ferroviario.”

Consentendo invece alla stampa di partecipare al sopralluogo sarebbe stata un’ottima opportunità per far conoscere in anteprima all’opinione pubblica “un’opera sostanzialmente pronta“, per usare le parole del presidente della Commissione.

In effetti, da quel che si vede dall’esterno, i lavori sono terminati, le aiuole già curate, le pareti immacolate, tabelloni e indicazioni già installati. La stazione sembra veramente attendere il primo fischio di un virtuale capostazione.

Pende però ancora la spada di Damocle del ricorso al Tar la cui terza sezione si è riunita in udienza pubblica lo scorso 25 ottobre. Udite le parti si è riservata di esprimere un giudizio nei tempi tecnici necessari. E da allora si è ancora in attesa di conoscere l’esito del ricorso.

“Che se anche fosse respinto – ci confida una fonte certa – e la sentenza venisse pubblicata entro metà dicembre, prima della fine di gennaio RFI non potrà attivare la linea“. Cosa osta? “La Regione Lazio – sostiene il nostro interlocutore – deve finanziare l’acquisto di due treni che poi RFI provvederà ad acquistare. E questo non si fa in una manciata di giorni“.

Rimane il problema parcheggi

Come più volte sottolineato, la linea consentirà agli utenti di Roma Nord e ai pendolari provenienti dall’hinterland di lasciare l’auto a Vigna Clara e andare a Valle Aurelia in circa dieci minuti, dove passa sia la Metro A che la linea ferroviaria regionale FL3 Cesano-Viterbo, quest’ultima utile per raggiungere le stazioni di Roma San Pietro in 15 minuti e Roma Ostiense in circa 20.

Un percorso di grande aiuto per gli studenti di Roma 3 e per tutti coloro che lavorano nella zona ovest e sud-ovest della città.

Da non dimenticare poi che in zona Valle Aurelia insistono strutture di grande affluenza quotidiana come l’ospedale dermatologico IDI e la sede Equitalia per Roma Nord (finchè vivrà) dove ogni giorno si riversano complessivamente migliaia di persone.

Se è dunque presumibile attendersi una significativa affluenza di viaggiatori c’è da dire che usufruire della stazione non sarà facile vista la carenza di parcheggi.

Comune e XV Municipio avrebbero potuto approfittare dello stop del Tar per metter mano al problema parcheggi, non l’hanno fatto e quando la stazione verrà riaperta il rischio caos è probabile.

L’unica area dove parcheggiare ad oggi è Piazza Diodati, che confina con la stazione e dove c’è un piccolo mercato rionale che però e giustamente non verrà rimosso.

Solo metà piazza sarà adibita ad area parking ed è quindi scontato che i posti auto non saranno assolutamente sufficienti se si vuole considerare quella piazza una sorta di parcheggio di scambio.

Un modo per aumentare i posti ancora c’è e non di difficile soluzione. La striscia di terra che si frappone fra via Monterosi e il tracciato ferroviario potrebbe ospitare un bel po’ di nuovi posti auto così come il terreno inutilizzato di proprietà del Comune ubicato alla fine della stessa via potrebbe diventare un comodo parcheggio pubblico. Basta volerlo.

Claudio Cafasso