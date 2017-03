Il Cirque du Soleil a Tor di Quinto

E’ ufficiale: dal 29 aprile 2017, per quattro settimane, il Cirque du Soleil sarà a Roma, in viale Tor di Quinto, unica tappa italiana dell’anno del più grande spettacolo itinerante.

Per l’occasione sarà presentato il nuovo show dal nome Amaluna che, scritto e diretto dalla regista vincitrice del Tony Award Diane Paulus, vuole essere una celebrazione dell’amore e un omaggio al mondo delle donne, con un cast quasi tutto al femminile formato da 46 artisti.

Maluna è una storia d’amore acrobatica ambientata in una misteriosa isola abitata da sirene e ubicata in una zona remota governato dai cicli della luna nella quale, dopo aver festeggiato il compleanno della maggiore età della figlia tributando onori alla femminilità, al rinnovamento, alla rinascita e all’equilibrio, la regina Prospera scatena una tempesta.

Alcuni giovani approdano sull’isola e si innesca cosi un’epica storia d’amore tra la figlia di Prospera e un coraggioso giovane corteggiatore. Ma l’amore della giovane coppia verrà messo alla prova e dovrà superare ostacoli formidabili prima di trovare il cammino della reciproca fiducia, la fedeltà e l’armonia.

Il Cirque du Soleil è un noto circo canadese dedicato soprattutto al mimo, alle acrobazie e alla giocoleria, generalmente numeri di grande rilevanza senza l’impiego di alcun animale.

Fondato nel 1984 dall’ ex-mangiatore di fuoco allora ventitreenne Guy Laliberté a Montreal insieme a Gilles Ste-Croix e Daniel Gauthier, ha circa 5mila dipendenti che animano 8 spettacoli in tournée con tendoni in tutto il mondo, e altri 10 spettacoli stabili, ognuno con differenti tematiche,a Montreal, in Canada, e in diverse città degli Stati Uniti.

L’apertura ufficiale della vendita dei biglietti è fissata a partire dal 25 novembre.