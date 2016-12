Cinghiali, a Formello si corre ai ripari: “Non possiamo più aspettare”

Non passa giorno a Roma Nord senza che giungano segnalazioni su avvistamenti o incontri ravvicinati con cinghiali in libertà in prossimità di abitazioni, soprattutto nei quartieri sulla Cassia che confinano con la Riserva Naturale dell’Insugherata e con quelli che ricadono all’interno della vasta area del Parco di Veio che, per i pochi non al corrente, prende inizio addirittura dalla fine di Corso Francia.

Neanche Formello, cittadina al confine di Roma Nord, è esente da tale fenomeno tanto da indurre il Sindaco, Sergio Celestino, ad adottare motu proprio un provvedimento locale in attesa che gli enti preposti prendano atto della situazione che non è certo nuova.

“Quello dei cinghiali è un problema sempre più incalzante, non possiamo più aspettare” dichiara Celestino in una nota.

“In diverse occasioni ho interessato gli enti sovraordinati sulla questione, dato che la competenza comunale in materia di fauna selvatica è fortemente limitata. Nel corso dell’anno ho contestualmente interessato la Città Metropolitana, la Regione, la Prefettura e l’Ambito Territoriale Caccia Roma 1 ma le lungaggini burocratiche e i rimpalli di competenze ci hanno fatto perdere tantissimo tempo“.

Così dichiara Celestino annunciando che a Formello si è resa necessaria l’adozione urgente dell’unico provvedimento in suo potere, una ordinanza sindacale per l’“Adozione di misure per la gestione dei cinghiali a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica.”

“L’Ordinanza – spiega il Sindaco – coniuga le necessità dei cittadini minacciati dalla sempre più massiccia presenza degli ungulati in ambienti urbani e le sensibilità di chi si impegna ogni giorno nella difesa degli animali selvatici nei loro ambienti naturali.

In conseguenza di ciò ho ritenuto necessario disporre che la cattura e la reimmissione vengano svolte da una ditta specializzata, sotto la supervisione degli organi competenti per legge, affinché la cattura avvenga per mezzo di attrezzatura e con modalità idonee ad evitare rischi per la pubblica incolumità e sofferenze per gli animali.”

È chiaro che l’ordinanza non risolverà definitivamente il problema, ma è tutto ciò che è nelle possibilità del Sindaco: gli animali catturati verranno trasportati in altra località, non avendo i Comuni poteri né in materia di abbattimento né di sedazione degli animali selvatici.

“In conclusione – sostiene Celestino – lancio una sfida agli organi sovraordinati: con questo passo vogliamo anche spronare gli altri enti a fare la propria parte. Perciò, essendo le mie richieste scritte cadute nel vuoto, sarò io a convocare in comune un tavolo di concertazione con tutti gli organi competenti – Regione, Città Metropolitana, ATC Rm1, Parco di Veio – e tutti avranno la possibilità di vedere chi vuole davvero risolvere il problema.”