Sant’Andrea, “È caos al Pronto Soccorso”

Dalla nostra lettrice Rosanna C. riceviamo e pubblichiamo questa lettera di denuncia sulla situazione di cui è stata spettatrice in questi giorni al S.Andrea.

“Egregio direttore le scrivo questa lettera per segnalare quanto accade al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di via di Grottarossa.

In questi giorni mi sono imbattuta in una realtà che mai avrei immaginato: pazienti in codice verde e giallo lasciati per giorni sulle lettighe in attesa che si liberino posti letto nei reparti, posti che sono completamenti ridotti a causa dei tagli che la Regione e lo Stato continuano a fare.

In quei stanzoni in attesa del ricovero ci sono pazienti uomini e donne ai quali viene tolta ogni tipo di dignità personale. I servizi igienici sono composti da un water e un lavandino,viene a mancare così anche l’igiene personale (io ad esempio ho dovuto portare salviettine detergenti). Non hanno coperte, gli infermieri durante l’orario di visita sono “scorbutici” forse per gli orari estenuanti che fanno.

Con i medici si può parlare solo esclusivamente nell’orario di visita. E noi familiari estenuati da questi tour de force, allontanati dai nostri cari ricoverati per un’intera giornata senza sapere quale sia il loro stato di salute… e nel momento di entrare c’è il panico, tutti si accalcano, tutti vogliono giustamente avere notizie sperando che siano rassicuranti.

Mi chiedo se tutto ciò sia normale… se ricorriamo alle cure di un ospedale non è certo per fare una vacanza e abbiamo il diritto di essere curati e di essere trattati con dignità: qui invece viene a mancare tutto.E’ una vergogna.

Chiedo al Presidente Zingaretti e al ministro Lorenzin di mettersi una mano sulla coscienza, di fare controlli più accurati, di dare ai cittadini il diritto ad essere curati, di smetterla di fare tagli su tagli sulla nostra sanità che fa acqua da tutte le parti… non si può attendere settimane su una barella di un pronto soccorso per entrare in un reparto, non si può rischiare una vita solo perchè non ci sono posti letto.

Io sono una cittadina che non si lascia intimorire dalle istituzioni; no, io denuncio i disagi e la grave situazione di cui sono stata testimone: le cure e la vita vengono prima di tutto.”